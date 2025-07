Otec a syn Trojanovi v Torontu. Snímek Franz, v němž hrají, má na festivalu premiéru

Česko-německo-polský koprodukční snímek Franz o židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi polské režisérky Agnieszky Hollandové bude mít světovou premiéru na filmovém festivalu v Torontu. Přehlídka se letos uskuteční 4. až 14. září, patří k největším a nejnavštěvovanějším filmovým událostem.

Do českých kin snímek inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky natočený podle scénáře Marka Epsteina vstoupí 25. září. Ve středu to za mediální zastoupení filmu oznámila Zuzana Janák. Agentura ANSA nicméně o něco dříve ve středu s odkazem na své zdroje uvedla, že snímek bude mít premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, který se koná od 27. srpna do 6. září.

Biobrafický snímek o židovském německy píšícím spisovateli je v Torontu zařazen do sekce Special Presentations - Luminaries, která je určená významným světovým filmařům a očekávaným premiérám. V minulosti tam byly uvedeny za Česko snímky Postřižiny Jiřího Menzela, Kolja Jana Svěráka, Nabarvené ptáče Václava Marhoula a Hollandové film Hranice nebo seriál Hořící keř.

"Jsem hrdá a šťastná, že jsem byla opět vybrána na filmový festival v Torontu. Život několika mých filmů tam začal a festival nám vždy přinesl štěstí," uvedla Hollandová.

Podle předsedy Evropské filmové akademie Mikea Downeyho je účast Franze v této prestižní sekci festivalu pro tento typicky evropský film zásadní. "Jako hlavní přehlídka evropské kinematografie v Severní Americe je tato platforma vstupní branou do americké distribuce. Náš minulý film Hranice zde získal úžasný impulz a díky ceně z Benátek se vydal na cestu k celosvětové distribuci a uznání kritiků," sdělil.

Natáčení v Praze začalo loni 12. dubna. Film zachycuje spisovatelův život jako mozaiku, počínaje jeho narozením v Praze v 19. století až po jeho smrt v Berlíně po skončení první světové války.

Film Franz by měl do českých kin vstoupit 25. září, a to ve dvou verzích - české s dabingem a původní německo-české s titulky, řekli novinářům jeho tvůrci minulý týden na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Natáčení trvalo 40 dní, z toho měsíc se točilo v Praze. Ve filmu hraje i řada českých herců, například Ivan Trojan a jeho syn Josef Trojan, Jenovéfa Boková, Stanislav Majer či Vladimír Javorský. Na scénáři se podílel český spisovatel Marek Epstein a mezi producenty je Šárka Cimbalová. Vznik filmu také podpořil český fond kinematografie.

Hollandová v roce 2023 v Benátkách uspěla s filmem Hranice o situaci na polsko-běloruském pomezí. Tehdy dostala Zvláštní cenu poroty, což je třetí nejvýznamnější festivalové ocenění.

Absolventka pražské FAMU Hollandová patří několik desetiletí k nejúspěšnějším polským filmovým tvůrcům. Její filmy pravidelně bodují na filmových festivalech, ale také mnohdy budí vášně. Díky studiu v Praze se Hollandová pokládá trochu i za českou filmařku. Známá je například její minisérie Hořící keř, kterou věnovala památce Jana Palacha. V roce 2020 měl premiéru její koprodukční film Šarlatán, který se zabývá osudem českého léčitele Jana Mikoláška.