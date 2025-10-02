„Můj stvořitel svůj příběh řekl. A teď já…“ Hororový Frankenstein se vrací ve filmu

Mexický režisér Guillermo del Toro o Frankensteinův příběh projevil zájem už v roce 2007, kdy začal tvořit první storyboardy a scénář. Snímek svou gotickou atmosférou a vizuálním stylem odkazuje na slavné hororové adaptace a zároveň rozvíjí nadčasové téma lidskosti i touhy člověka ovládat a kontrolovat život. Na oficiální trailer filmu se můžete podívat ZDE.
V hlavních rolích se představí herecké hvězdy jako Oscar Isaac v roli Victora Frankensteina, Jacob Elordi jako jeho monstrum, Mia Gothová jako Elizabeth Lavenza, Victorova snoubenka, a Christoph Waltz, jenž ztvárnil Harlandera, bohatého obchodníka a mecenáše vědcových experimentů. Dalšími výraznými jmény jsou například Charles Dance coby přísný otec Frankenstein a Felix Kammerer jako Victorův mladší bratr William. Hudební doprovod složil Alexandre Desplat a za kamerou stál Dan Laustsen.
Očekávaná gotická sci-fi adaptace klasického románu z roku 1818 měla světovou premiéru v hlavní soutěži 82. Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách 30. srpna 2025. Od 7. listopadu letošního roku bude snímek dostupný na platformě Netflix.