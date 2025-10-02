Film

„Můj stvořitel svůj příběh řekl. A teď já…“ Hororový Frankenstein se vrací ve filmu

před 1 hodinou
Oscarem oceněný režisér Guillermo del Toro adaptoval klasický příběh Mary Shelleyové o Victoru Frankensteinovi, geniálním, ale egoistickém vědci, který v monstrózním experimentu přivede k životu stvoření, což nakonec vede k zániku jak samotného tvůrce, tak jeho tragického výtvoru. Film Frankenstein bude k vidění na Netflixu od 7. listopadu.
Oscar Isaac v roli egoistického vědce Victora Frankensteina.
Oscar Isaac v roli egoistického vědce Victora Frankensteina.

Mexický režisér Guillermo del Toro o Frankensteinův příběh projevil zájem už v roce 2007, kdy začal tvořit první storyboardy a scénář. Snímek svou gotickou atmosférou a vizuálním stylem odkazuje na slavné hororové adaptace a zároveň rozvíjí nadčasové téma lidskosti i touhy člověka ovládat a kontrolovat život. Na oficiální trailer filmu se můžete podívat ZDE.

V hlavních rolích se představí herecké hvězdy jako Oscar Isaac v roli Victora Frankensteina, Jacob Elordi jako jeho monstrum, Mia Gothová jako Elizabeth Lavenza, Victorova snoubenka, a Christoph Waltz, jenž ztvárnil Harlandera, bohatého obchodníka a mecenáše vědcových experimentů. Dalšími výraznými jmény jsou například Charles Dance coby přísný otec Frankenstein a Felix Kammerer jako Victorův mladší bratr William. Hudební doprovod složil Alexandre Desplat a za kamerou stál Dan Laustsen.

Očekávaná gotická sci-fi adaptace klasického románu z roku 1818 měla světovou premiéru v hlavní soutěži 82. Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách 30. srpna 2025. Od 7. listopadu letošního roku bude snímek dostupný na platformě Netflix.

 
