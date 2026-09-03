Film dvou lidí vydělal v Číně 183 milionů korun. Diváky přilákala špatná animace

Animovaný snímek Niu Lai, který doma vytvořil režisér Sin Jü-meng se svou matkou, se v Číně zařadil mezi deset nejvýdělečnějších animovaných filmů roku. V době vzniku článku má na kontě přes 59 milionů jüanů, tedy asi 183 milionů korun.
Film měl premiéru 5. srpna 2026 ve 245 kinech. Za prvních devět dní na něj podle tchajwanské stanice FTV News přišlo pouze 236 diváků a tržby dosáhly 7169 jüanů, tedy zhruba 22 tisíc korun. Do 14. srpna se počet kin, která ho promítala, snížil na čtyři.
Zlom nastal v polovině srpna, kdy se na sociální síti Weibo a v čínských médiích začaly šířit ukázky technicky nedokonalé animace. Ve filmu se vzájemně prolínají 3D modely, pohyb postav se trhá a jejich ústa nejsou sladěná s dabingem. Právě nezvyklé zpracování začalo přitahovat diváky, kteří se chtěli sami přesvědčit, jak snímek vypadá.
Počet denních projekcí vzrostl během jediného dne z 21 na 359. „Když to uvidíte, možná budete litovat těch 80 minut, ale když to neuvidíte, budete litovat celý život,“ napsal jeden z uživatelů sociálních sítí. Podle BBC pak snímek v návštěvnosti držel krok s hollywoodskými premiérami Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den.
Bez propagace a plakátů
Výraznou součástí nečekané popularity se staly také plakáty. Distribuční firma Tianjin Yamazaki Film podle čínských médií původně dostala doporučení, aby film do kin vůbec nepouštěla. Uvedla ho údajně jen proto, že ji vede přítel režiséra. Snímek neměl trailer, tiskovou konferenci ani větší propagační kampaň.
K dispozici byl pouze jediný oficiální plakát vytvořený tradiční technikou tušové malby. Jeho výtvarné zpracování přitom působilo výrazně uhlazeněji než samotný film. Kontrastu si všimla také FTV News, podle níž část diváků překvapilo, že propracovaný plakát má s hrubou počítačovou animací uvnitř filmu jen málo společného.
Když zájem o Niu Lai prudce vzrostl a kina začala přidávat další projekce, neměla k dispozici dostatek propagačních materiálů. Zaměstnanci některých sálů proto začali vytvářet vlastní plakáty ručně. Agentura AFP zaznamenala v pekingských multiplexech například amatérské kresby telat s lidským obočím, které visely vedle profesionálních plakátů k velkým hollywoodským titulům včetně Nolanovy Odyssey.
Amatérská produkce
Za samotným filmem přitom nestojí profesionální animační studio ani větší tým. Čtyřiatřicetiletý Sin Jü-meng na něm pracoval pět let se svou matkou Sun Li-fang. Ta napsala scénář, nazpívala závěrečnou píseň a společně se synem namluvila všechny postavy. Pro Sina šlo o první celovečerní film, jeho matka se psaní scénářů naučila sama.
Sin dostal nápad v roce 2021. Jako hlavní postavu zvolil buvola: jeho otec se totiž narodil v roce Buvola, a navíc byl rok 2021 podle čínského kalendáře rovněž rokem Buvola. Dvojice si nemohla dovolit nové vybavení, a proto kupovala použitý hardware.
K animaci byl využit program SketchUp, který je určený především pro architektonické modelování, nikoli pro tvorbu celovečerních animovaných filmů. Přesný rozpočet nebyl zveřejněn. Čínská média odhadují náklady od několika tisíc do 100 tisíc jüanů.
Nejvýdělečnější animák všech dob
Podle některých zahraničních médií se Niu Lai díky mimořádnému poměru mezi náklady a tržbami stal nejvýdělečnějším filmem historie a překonal americký nezávislý horor Posedlost z roku 2025. Toto srovnání ovšem závisí na skutečné výši rozpočtu Niu Lai, kterou tvůrci přesně nepotvrdili.
Pozornost kolem filmu posílila také debata o generativní umělé inteligenci. Podle BBC část uživatelů sociálních sítí oceňuje jeho nedokonalé ruční zpracování právě jako protipól k obsahu vytvářenému pomocí AI. Na Weibu se pro snímek vžilo označení „čistě ruční práce“.
„Je v tom kus srdce a to se nedá nenávidět,“ řekl agentuře AFP pětadvacetiletý americký hudebník Caelan Moriarty, který žije v Číně. Umělá inteligence by podle něj podobný film zvládla za deset sekund, na tvůrcích ale oceňuje právě množství času, které práci věnovali.
Popularitě pomohl i samotný název. Rostoucí burza se čínsky označuje 牛市, tedy býčí trh, přičemž stejný znak 牛 obsahuje také jméno hlavního hrdiny. Snímek se proto stal mezi některými drobnými investory symbolem růstu trhu. Na čínské platformě Douyin se zároveň plyšové přívěsky s motivem telete staly nejprodávanější hračkou.
Reakce odborníků zůstávají rozdílné. Výtvarný ředitel animace Čou Šeng-wej přirovnal fenomén ke kultovním snímkům The Rocky Horror Picture Show a The Room. Státní deník Beijing News naopak kritizoval nízkou technickou úroveň filmu a vyzval kina k důslednějšímu výběru titulů, které zařazují do programu.