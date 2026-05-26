Film Co je ti, holka? je podmanivý příběh o erotickém zrání. Sbírá festivalové ceny

Celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? přináší hravý, něžný a smyslově uhrančivý příběh o dospívání, víře a vnitřním probuzení. Film měl světovou premiéru na Berlinale v sekci Perspectives, kde získal cenu FIPRESCI. Newyorský filmový festival Tribeca snímek ocenil v kategorii Nejlepší kamera v zahraničním filmu. V českých kinech bude k vidění od 18. června.
Na slavnostní premiéře 11. června v pražském kině Atlas a na vybraných projekcí ho doprovodí lyrický animovaný film Kámen Osudu režisérky Julie Černé, který byl nominován na Českého lva i na Cenu české filmové kritiky.
Co je ti, holka? je “sexuálně nabitý, ale dojemný příběh o pubertální touze ve vší její nemravnosti a božskosti,” píše server Little White Lies. Podle známého recenzenta časopisu The Guardian Petera Bradshawa jde o “naprosto strhující slovinský debut (který) přináší nový pohled na otřepané téma sexuálního probuzení katolické dívky.”
Chválou nešetří ani The Hollywood Reporter: “Díky vynikajícím hereckým výkonům všech účinkujících, zejména pak obou mladých hlavních představitelek, a odvážnému využití vizuálních a zvukových prvků, se Djukić podařilo vytvořit podmanivou směsici duchovního probuzení a pubertálního zmatku.”
Film sleduje plachou šestnáctiletou dívku Luciu, která svádí vnitřní boj s katolickou výchovou a novými impulsy, když se ocitne na letním soustředění pěveckého sboru plném vůní, chutí a mužských i ženských těl. Lucia to vše zatouží objevovat, i když se tím dostává do přímého rozporu s církevní cudností a svou naivně čistou vírou. Jsou hrozny našich hříchů opravdu tak kyselé i ve chvíli, kdy se vymaníme z okovů prastarých hodnot a nasloucháme sami sobě?
“I když moje rodina nebyla přísně věřící, matka mě vychovávala podle tradičních katolických představ o tom, jak by se měla chovat „hodná dívka“. Později jsem si uvědomila, že tyto představy – zejména o těle, studu a sexualitě – jsou rigidní a neobratné,” říká režisérka Urška Djukič.
“Ve filmu jsem chtěla zkoumat smysly jako nástroj sebepoznání. Dlouhodobé tabu kolem sexuality nám podle mě stále brání plně pochopit její potenciál. Tělo má vlastní instinktivní inteligenci, která nás vede, pokud jí nasloucháme,” vysvětluje režisérka.
Celovečerní prvotina Uršky Djukić může svou zjitřenou obrazotvorností připomenout filmy Céline Sciammy, její senzuální a nápaditý styl, v němž se křesťanská symbolika prolíná s ryzí tělesností. Ale prozrazuje také svébytné vidění světa a jeden z největších příslibů mladého evropského filmu.
