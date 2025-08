Český film, který inspiroval Spielberga k natočení Jurského parku, slaví 70 let

Pražské Muzeum Karla Zemana připravilo u příležitosti 70. výročí uvedení snímku Cesta do pravěku program s představením filmových triků a tematickou hru. Nejmenší děti mají možnost při plnění jednotlivých úkolů objevovat pravěký svět. Starší děti i dospělí si mohou otestovat své vědomosti ve hře s Filmosaury.

Cesta do pravěku, film režiséra Zemana inspirovaného ilustracemi Zdeňka Buriana, které vytvořil s pomocí vědecké konzultace s paleontologem Josefem Augustou, měla v kinech premiéru 5. srpna 1955.

"Karel Zeman dokázal s omezenými prostředky vytvořit dílo s monumentálním dopadem. Jeho revoluční kombinace loutkové animace, dokreslovaček a prolínaček v kombinaci s živými herci posunula hranice filmové tvorby a inspirovala tvůrce po celém světě. Díky tomu má divák pocit, že je přímo součástí pravěkého světa a může se vydat sám za dobrodružstvím," uvedl jeden ze zakladatelů muzea Ondřej Beránek.

Cesta do pravěku se stala průlomovým dílem české i světové kinematografie. Několik generací dětí se díky tomuto příběhu seznámilo s minulostí planety Země, s rostlinami a živočichy, které zásluhou kreativity a trikového umění tvůrců poprvé spatřily v pohybu. Čtveřice chlapců v příběhu putuje proti času. Vzrušující setkání s pravěkou faunou a flórou si pečlivě zaznamenávají do deníku. V trikových záběrech filmu ožilo více než 30 druhů pravěkých zvířat a film inspiroval Stevena Spielberga při natáčení Jurského parku. Snímek se prodal do 72 zemí.

"Dnes se divím, kde jsem našel odvahu pustit se téměř s holýma rukama do tak neobvyklého projektu. Jako režisér jsem musel potlačovat dramatičnost děje, aby bylo dost prostoru pro vědecký výklad, jako výtvarník jsem se musel držet realistického pojetí, opět v zájmu vědy. Ale na to jsem tenkrát nemyslel, šlo mi hlavně o to, abych ukázal fantastický svět, který příroda vytvořila před mnoha miliony let. Využil jsem k tomu všech imaginačních možností filmu, proto jsem spojil film hraný, kreslený a loutkový v jeden celek," vzpomínal Karel Zeman, který zemřel 5. dubna 1989 ve věku 78 let.

Jeho dcera výtvarnice Ludmila Zemanová v květnu 2019 v Muzeu Karla Zemana pokřtila audioknihu Cesta do pravěku s vypravěčem Oldřichem Kaiserem, který byl druhým z kmotrů. Cesta do pravěku se v tom samém roce dočkala restaurování díky projektu Čistíme svět fantazie a u této příležitosti se objevila po 64 letech v kině.