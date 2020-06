Fila: Porno ze sultánova harému. Na film 365 dní se lidé vydrží dívat jen chvíli

Polský erotický thriller 365 dní vychází z bestselleru kosmetičky a hypnotizérky Blanky Lipińské. Na Netflixu to je jeden z nejsledovanějších filmů, podle měření ho ale lidé vypínají po dvou, třech minutách, tvrdí kritik Kamil Fila. Je to hloupoučké, v něčem přiznaně blbé. 365 dní spíš připomíná něco z produkce Playboye 90. let, hodnotí snímek Kamil Fila.

