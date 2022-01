Fila: Netflix netuší, čeho se dopustil. Nový film o Mnichovu Čechy znechutí

Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus neodletí včas na olympijské hry do Pekingu dva trenéři. Nedělní cestu nestihne trenér snowboardistky Šárky Pančochové Přemysl Vida a v úterý se nevydá podle plánu do Číny hlavní kouč skokanů na lyžích Slovinec Vasja Bajc. Oba by měli odcestovat později. Informoval o tom Svaz lyžařů ČR v tiskové zprávě.

S někdejší vicemistryní světa ve slopestylu Pančochovou odcestují jako doprovod další kouč Martin Černík a servisman Jakub Schimmer. Vida by se za nimi mohl vydat později. Určitě ale nestihne první start Pančochové ve slopestylu, který začne 5. února kvalifikací a den nato má na programu finále.

Jednatřicetiletá závodnice pak pojede na svých čtvrtých hrách ještě Big Air a U-rampu. Ve všech disciplínách se kvalifikovala na olympiádu jako první freestylistka v historii. V roce 2014 v Soči byla ve slopestylu pátá.

Vida se naposledy v roli trenéra zúčastnil závodů Světového poháru ve švýcarském Laaxu před dvěma týdny. "Od návratu striktně dodržoval veškerá bezpečnostní opatření spojená s účastí na zimních olympijských hrách, přesto byl ale ve středu 26. ledna pozitivně testován na covid-19. Původně plánovaný nedělní odlet tak nestihne," uvedl lyžařský svaz.

Bajc je po pozitivním testu v izolaci ve Slovinsku. V úvodu her ho ve funkci hlavního trenéra zastoupí Jan Matura a asistentem bude Lukáš Hlava. Skokanské soutěže začínají o prvním olympijském víkendu, v sobotu 5. února je kvalifikace a o den později závod na středním můstku.

Českým skokanům se zatím v sezoně nedařilo. Do bodované třicítky se dostali ve Světovém poháru jen jednou, Roman Koudelka vracející se po operaci kolena byl před týdnem v Titisee-Neustadtu sedmadvacátý.