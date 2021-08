Festival ve Varech uvede seriál o českém rapu nebo film o Češce v Afghánistánu

Letošní 55. ročník filmového festivalu v Karlových Varech, který začne tento pátek, oznámil další programové novinky. Tou první bude český seriálový dokument Rapstory režiséra Šimona Šafránka, v deseti epizodách mapující historii zdejšího rapu. Kromě toho diváci uvidí erotické drama Benedetta režiséra Paula Verhoevena, jež nedávno vzbudilo ohlas v Cannes.

Projekt o české rapové scéně Rapstory bude mít premiéru příští čtvrtek 26. srpna večer v kongresovém sále. "Uvedeme pět epizod, dosud potvrdilo účast šest protagonistů, slavní rapeři Vladimir 518, Yzomandias, Orion nebo Indy. Budou přítomni na projekci i diskusi," říká umělecký ředitel akce Karel Och. Večer vyvrcholí koncertem skupiny PSH v Poštovním dvoře.

Historické drama Benedetta, které mělo minulý měsíc premiéru na festivalu v Cannes, uvedou Karlovy Vary příští pátek 27. srpna. V sexuálně explicitním lesbickém dramatu z kláštera účinkují Virginie Efirová nebo Lambert Wilson. "Skrze příběh jeptišky, které se zjevuje Ježíš Kristus, vypráví o společenských mechanismech, hierarchii moci a ovládání," napsal o něm kritik Pavel Sladký na Aktuálně.cz.

Sekce Zvláštní uvedení nabídne předpremiéru animovaného filmu Moje slunce Mad z prostředí Afghánistánu, který osm let vyráběla výtvarnice Michaela Pavlátová. Vypráví o české dívce, jež odejde z Prahy za láskou do exotického Kábulu. Tam si musí zvyknout na nový způsob života.

"Ve Varech bude k vidění verze namluvená afghánskými herci v Afghánistánu. Už tehdy jsem se i na dálku potýkala s jejich realitou. Párkrát jsem byla přítomna on-line, když například řekli, že začínají pracovat později, protože ráno je nejvíc bombových atentátů. Zatímco my tu šíleli z covidu, který mají navíc také," říká Pavlátová.

"Naši kolegové, herci či filmaři, jsou nyní se svými rodinami v ohrožení života, jejich země čelí humanitární katastrofě. Snímek poběží na festivalu v okamžiku, který jsme si nikdo nechtěli představovat ani v tom nejčernějším scénáři. Snad bude jeho uvedení alespoň malou symbolickou podporou pro všechny, kteří nyní zažívají v Afghánistánu velmi těžké chvíle," doplňuje.

Do kin film ve druhé polovině října uvede společnost Aerofilms. Moje slunce Mad už v červnu získalo Cenu poroty na festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy.

Inspirace z Cannes

Letošní karlovarský festival představí 127 celovečerních a dokumentárních filmů, přibližně o 25 méně než obvykle. "Myslíme, že redukci běžný divák nepozná a ocení fakt, že bude moci určitý titul zhlédnout až pětkrát," doplňuje Karel Och. Podle něj počet premiér zůstal zachovaný. Hlavní soutěž má jako tradičně 12 titulů.

Festival se v mnoha ohledech musí přizpůsobit současné koronavirové situaci. Ve vnitřních prostorách budou povinné roušky a do kin se dostanou jen lidé s páskou dokládající bezinfekčnost. Podle výkonného ředitele Kryštofa Muchy tak bude akce maximálně bezpečná.

"Hledali jsme nejvhodnější řešení, jak festival zorganizovat. S vedoucím produkce Petrem Lintimerem jsme byli v Cannes pro inspiraci a máme to vymyšlené ještě lépe než oni," věří Mucha, podle nějž karlovarský systém "zaručí, že v každém kinosále bude sedět jen ten, kdo prokazatelně není nemocný, a do žádného sálu nebude vpuštěn nikdo bez pásky na ruce".

Protiepidemická opatření zasáhnou také do doprovodného programu. Například klub Kaiser 55 se měl původně nacházet v hotelu Thermal, pak se uvažovalo o budově bývalé spořitelny a nakonec padla volba na Poštovní dvůr, kde lze pořádat akce pod širým nebem. V klubu kromě PSH vystoupí kapela Monkey Business nebo raper Rytmus.

Festival letos zajišťuje zhruba 1500 brigádníků a pracovníků. Podle vedoucího produkce Lintimera je to o 200 až 300 víc než v předešlých letech. Jen týmy, které budou kontrolovat pásky dokládající bezinfekčnost, mají čítat asi stovku lidí.

Od minulého ročníku festivalu, který se konal před dvěma lety, se na nákladech projevily také rostoucí mzdy či zdražení stavebních prací. Podle prezidenta festivalu Jiřího Bartošky má ale i letošní ročník rozpočet mezi 140 a 150 miliony korun.

Rozpracované snímky

Už před pátečním večerním zahájením porotci sekce Eastern Promises oznámili vítěze mezi snímky, které jsou ve fázi vývoje, produkce a postprodukce. Vybírali z 29 hraných i dokumentárních titulů ze střední a východní Evropy, Balkánu, Blízkého východu či zemí bývalého Sovětského svazu.

"Důležité pro nás bylo, abychom ani letos, i přes pandemii, nepřerušili tradici zviditelňování kvalitních vznikajících snímků z našeho regionu, které mohou filmoví distributoři a nákupčí posunout dále. A jsem rád, že to vše lze zajistit také v on-line formátu," říká Hugo Rosák, vedoucí festivalové sekce Film Industry Office.

Porota ocenila například íránsko-francouzský snímek An Owl, a Garden and the Writer režisérky Sary Dolatabadiové, zkoumající umělcův vztah ke společnosti. Z filmů s českou účastí cenu obdržela Oběť režiséra Michala Blaška a producentů Jakuba Viktorína s Pavlou Janouškovou Kubečkovou.

V soutěži Works in Development - Feature Launch Award, která se věnuje projektům v rané fázi vzniku, získala ocenění Sestra Hana režiséra Jana Vejnara a producentky Kamily Dohnalové. Neobvykle kombinuje temnou realitu, komedii a sociální otázky, uvedla porota.

O něco méně ubytování

V době, kdy se festival koná, bude v Karlových Varech méně levného ubytování než dříve. Své služby letos nenabídnou dva hostely v centru města, které využívali zejména mladší návštěvníci. Jeden se nacházel na nábřeží Jana Palacha, jen několik set metrů od festivalového centra v hotelu Thermal, druhý v Základní škole Dukelských hrdinů v Moskevské ulici.

Fungovat má ale tradiční stanové městečko v areálu Rolava. Pro ubytování ve stanech budou platit podobné podmínky jako v jiných zařízeních, tedy platné potvrzení o testování, ukončeném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

"Konzultovali jsme podmínky s hygieniky, a i když pravidla pro ubytování v kempech nejsou zcela jasná, raději jsme přikročili k přísnějším podmínkám, než později řešit nějaké problémy," říká Simona Vránová, ředitelka KV City Centra, které spravuje právě areál Rolava.

Služby ve stanovém městečku budou jinak stejné jako při předešlých ročnících: možnost spaní ve vlastním stanu, sociální zázemí včetně sprch, občerstvení, půjčovna kol, festivalové pokladny či nabíjení mobilů.

Návštěvníci akce, kteří přijedou na kratší dobu a vlastním autem, budou mít letos komplikovanější hledání místa pro parkování. Donedávna bezplatné stání ve Slovenské ulici u Poštovního dvora je už zpoplatněno, i když jen minimální sazbou deseti korun na hodinu. Kvůli rekonstrukci je uzavřené i nedaleké odstavné parkoviště nazvané Kouzelné městečko, někdy známé pod zkratkou Kome.