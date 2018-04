Festival v Cannes uvede Star Wars i novinku od Godarda, Netflix se zúčastnit odmítl

před 42 minutami

Letošní ročník nejznámějšího filmového festivalu světa uvede další příběh ze světa Hvězdných válek i novinku sedmaosmdesátiletého Jean-Luca Godarda. Celebrity však na červeném koberci nesmí pořizovat selfie a oproti původním plánům v programu chybí tituly od Netflixu.

O Zlatou palmu, hlavní cenu filmového festivalu v Cannes, budou příští měsíc soupeřit novinky režisérů Spikea Leeho nebo veterána Jean-Luca Godarda. Naopak avizovaný posmrtný film Orsona Wellese přehlídka neuvede kvůli sporu mezi organizátory a službou Netflix.

Program festivalu včera představil jeho umělecký ředitel Thierry Fremaux a při té příležitosti absenci Netflixu politoval.

Tato streamovací platforma vloni v Cannes představila dva filmy. Od té doby však festival zavedl pravidlo, podle nějž všechny snímky zařazené do soutěže posléze musí vstoupit do francouzských kin, jak se tu tradičně dělo desítky let.

Netflix je ale streamovací službou, která své tituly uvádí rovnou na webu, takřka vždy celosvětově ve stejný den. Jen kvůli Cannes nechce své snímky posílat do biografů - v klasické distribuci by musely být až několik měsíců, čímž by se zpozdilo jejich uvedení na internetu. A to by mohlo ohrozit celý obchodní model Netflixu, jenž svým platícím uživatelům slibuje právě rychlou dostupnost filmů či seriálů.

Pořadatelé festival v Cannesu nabídli Netflixu, že své tituly tedy může uvést mimo soutěž. Streamovací službě však přišlo, že ji organizátoři diskriminují, a tak se akce vůbec nezúčastní.

"Je to škoda. Ten film si každý přál vidět," řekl včera umělecký ředitel festivalu Fremaux v narážce na snímek, který měl Netflix do Cannes letos přivézt. Jmenuje se The Other Side of the Wind a jde o nedokončený film režiséra Orsona Wellese, který zemřel roku 1985. Kromě toho Netflix v Cannes plánoval uvést nový dokument o Wellesovi.

"Nedávalo by pro nás smysl účastnit se mimo soutěž. Během posledních let jsme celosvětově ve stejný den postupně uvedli takřka sto filmů, tuto tradici bychom teď museli přerušit. Festival navíc nové pravidlo vymyslel výslovně kvůli nám. My ale chceme, aby k našim titulům bylo přistupováno stejně jako k dílům jiných filmařů," vysvětlil šéf obsahu Netflixu Ted Sarandos, podle nějž se festival k jeho službě chová nedůstojně.

Nedokončený film Orsona Wellese zvaný The Other Side of the Wind dokončil Netflix. | Video: Netflix | 03:43

Nový snímek letos v Cannes představí pětačtyřicetiletý íránský držitel Oscara Asghar Farhádí. V jeho psychologickém thrilleru o nepovedeném rodinném setkání účinkují Penélope Cruzová a Javier Bardem. Film se jmenuje Todos Los Saben a vznikl ve Španělsku.

Novinku do Cannes přiveze populární afroamerický režisér Spike Lee. Film nazvaný BlacKkKlansman vypráví o černém policistovi, jemuž se v USA koncem 70. let podařilo infiltrovat do Ku Klux Klanu. Příběh vychází ze skutečných událostí, kromě Johna Davida Washingtona v něm účinkuje například vyhledávaný herec Adam Driver.

V sedmaosmdesáti letech se do Cannes vrátí veterán Jean-Luc Godard, v premiéře uvede nový experimentální film Le Livre d'Image. "Nic než ticho, nic než revoluční píseň, příběh v pěti kapitolách jako pět prstů jedné ruky," zní enigmatický popis Godardova filmu.

Německý režisér Wim Wenders v Cannes představí celovečerní dokument o papeži Františkovi.

Očekávaný je též dobový snímek Cold War polsko-britského režiséra Pawla Pawlikowského, autora oscarové Idy. Odehrává se ve východní Evropě v 50. letech minulého století a vyprodukovala ho společnost Amazon, která svou streamovací službou přímo konkuruje Netflixu. Na rozdíl od něj však Amazonu nevadí, jsou-li snímky nejprve uvedeny v klasických biografech.

Did you miss it? Relive the announcement of the #Cannes2018 Official Selection :



Youtube : https://t.co/aAYZlYW2Vv

Dailymotion : https://t.co/qhzKrjGfAi pic.twitter.com/eaS9olAIjC — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 12, 2018

Světové premiéry svých nových filmů v Cannes zřejmě nezažijí ruský rodák Kirill Serebrennikov, jenž je patrně kvůli kritice Kremlu nyní v domácím vězení, ani íránský disident Džafar Panáhí. Ten je již roky terčem represe tamního režimu a svou zemi nesmí opustit.

Organizátoři přehlídky včera slíbili, že se u ruské i íránské vlády pokusí přimluvit, aby filmaři mohli festival navštívit.

Přehlídka v Cannes 15. května ve světové premiéře uvede také velkorozpočtový hollywoodský snímek Solo: Star Wars Story, který devět dnů nato začnou promítat česká kina.

Nejnovější samostatný díl ze světa Hvězdných válek vypráví o mládí pašeráka Hana Sola. Charismatickou postavu, kterou proslavil Harrison Ford, tentokrát ztvárnil mladý osmadvacetiletý Alden Ehrenreich.

Nový snímek ze světa Hvězdých válek začnou česká kina promítat devět dnů po premiéře v Cannes. | Video: Falcon | 02:37

Festival v Cannes je nejznámější kinematografickou přehlídkou světa, coby významná společenská událost také přitahuje celebrity. Ty na červeném koberci musí dodržet striktní dress code.

Letos organizátoři oznámili, že hostům na červeném koberci zakážou pořizovat selfie, aby prý zahajovacímu večeru vrátili důstojnost. Vyfotit se tak nebudou smět Penélope Cruzová, Andrew Garfield, Marion Cotillardová nebo Javier Bardem, kteří všichni přislíbili účast.

O vítězi Zlaté palmy rozhodne porota vedená australskou herečkou Cate Blanchettovou.