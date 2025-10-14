Film

Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

před 4 hodinami
Snímek režiséra Fatiha Akina Ostrov Amrum o chlapci, do jehož života osudově zasáhne 2. světová válka, odstartuje ve středu 19. ročník Festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. Přehlídka potrvá až do 19. 10. V pražských kinech Lucerna a Edison Filmhub bude k vidění cca 30 oceňovaných filmů z Německa, Rakouska a Švýcarska, včetně oscarových kandidátů, festivalových favoritů i diváckých hitů.
Z německého válečného dramatu Ostrov Amrum, který zahájí přehlídku německy mluvených filmů Das Filmfest.
Z německého válečného dramatu Ostrov Amrum, který zahájí přehlídku německy mluvených filmů Das Filmfest.

Vedle několika distribučních premiér nabízí festival snímky, které se do českých kin běžně nedostanou. Pestrá dramaturgie představí filmy, které reflektují dějiny 20. století i jejich ozvěny v současnosti, přinášejí portréty silných žen a osobní příběhy hledání identity. Nechybí snímky o síle umění a jeho tvůrců ani vizuálně odvážná díla, která překračují hranice tradiční filmové tvorby.

Z německého filmu Zpověď hochštaplera Thomase Manna.
Z německého filmu Zpověď hochštaplera Thomase Manna.

Diváci se mohou těšit například na oscarové kandidáty Páv a Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský film loňského roku 80+, dokument o Leni Riefenstahlové, film o Thomasi Mannovi nebo historický snímek Případ Frieda. Více než polovinu projekcí v Praze osobně uvedou jejich tvůrci.

Diváci se budou moci osobně setkat s představiteli a představitelkami hlavních rolí, režiséry, režisérkami, producenty a producentkami. I v letošním roce budou v Praze k dispozici cenově výhodné festivalové permanentky. Po pražské části zamíří festival do Brna a v listopadu také do Olomouce a Ústí nad Labem. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. Kompletní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz.

 
