Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Vedle několika distribučních premiér nabízí festival snímky, které se do českých kin běžně nedostanou. Pestrá dramaturgie představí filmy, které reflektují dějiny 20. století i jejich ozvěny v současnosti, přinášejí portréty silných žen a osobní příběhy hledání identity. Nechybí snímky o síle umění a jeho tvůrců ani vizuálně odvážná díla, která překračují hranice tradiční filmové tvorby.
Diváci se mohou těšit například na oscarové kandidáty Páv a Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský film loňského roku 80+, dokument o Leni Riefenstahlové, film o Thomasi Mannovi nebo historický snímek Případ Frieda. Více než polovinu projekcí v Praze osobně uvedou jejich tvůrci.
Diváci se budou moci osobně setkat s představiteli a představitelkami hlavních rolí, režiséry, režisérkami, producenty a producentkami. I v letošním roce budou v Praze k dispozici cenově výhodné festivalové permanentky. Po pražské části zamíří festival do Brna a v listopadu také do Olomouce a Ústí nad Labem. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. Kompletní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz.