Festival Ji.hlava bude on-line, uvede Aj Wej-wejův dokument o Wu-chanu

Organizátoři mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava oznámili, že 24. ročník se uskuteční on-line. Reagovali tak na zpřísněná protiepidemická opatření, kvůli kterým se minimálně na dva týdny uzavřela i kina.

Podle ředitele akce Marka Hovorky budou filmy zpřístupněné vždy na týden. Festival se proto protáhne do 8. listopadu, začne 27. října.

"Vždy jsme dávali přednost fyzickému festivalu. Filmové projekce v kinech, společné diskuse a setkávání jsou pro nás základní inspirací. Ale letošní rok je všechno jinak a my to respektujeme. Proto chceme využít zavření kin jako příležitost a výzvu," vysvětluje Hovorka.

Součástí on-line festivalu, který se původně měl konat od 27. října do 1. listopadu, bude také Inspirační fórum, program Ji.hlava dětem a diskuse s tvůrci vysílané živě z programového studia přímo v Jihlavě.

Organizátoři akce známé pod zkratkou MFDF Ji.hlava od jara připravovali čtyři různé varianty tak, aby mohli vyhovět aktuální epidemické situaci. Rušit festival nechtěli. "Dáváme hlas filmařům, kteří na svých filmech pracují třeba několik let," vysvětlil už dříve Hovorka.

Protože se také festivaly už na jaře rušily kvůli šíření koronaviru, dokončené snímky rychle stárnou a za rok by optikou festivalového světa přestaly být aktuální.

Jihlavská přehlídka každoročně představuje několik set titulů, mnoho z nich v soutěžních sekcích. Letos v české premiéře uvede například Coronation čínského umělce a aktivisty Aj Wej-weje. Divákům přiblíží realitu z čínského Wu-chanu, kde se na konci minulého roku poprvé objevil covid-19.

Aj Wej-wej dokument režíroval na dálku z Evropy s týmem profesionálů a dobrovolníků, kteří se na jaře nacházeli přímo v centru epidemie. Umělec tak získal záběry z jednotek intenzivní péče nebo z domovů rodin uzavřených v karanténě.

Dokument ukazuje rychlé budování polních nemocnic, rozhovory s pozůstalými nebo s lidmi, kteří ve Wu-chanu zůstali uvězněni.

Aj Wej-wej studoval na Pekingské filmové akademii a několik let se věnoval filmu a designu v New Yorku. Po návratu do Číny začal veřejně vystupovat proti komunistické vládě. Zemi opustil poté, co byl bez soudu vězněn.

Boj za lidská práva a svobodu slova se promítá i do jeho umění, ať už se jedná o fotografii, výtvarné instalace, nebo filmovou tvorbu. Tématem epidemie se zabýval už v roce 2003, kdy ve snímku Jezte a pijte a radujte se kriticky zachytil dění okolo epidemie SARS.

Kromě dokumentu Coronation festival Ji.hlava představí i několik dalších snímků o pandemii, například New York v čase korony režisérky Terezy Nvotové nebo pásmo rumunských filmů nazvané Cesta kolem domova za 60 dní.