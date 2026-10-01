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Film

Festival Finále vyhrál film Milovník, ne bojovník. U diváků bodovala Chica Checa

ČTK
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Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila dnes porota festivalu Finále v Plzni romantické tragikomedii Milovník, ne bojovník, kterou napsala a režírovala Martina Buchelová. Ledňáčka za nejlepší dokument získal film režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato.

Jan Cina jako drag queen ve filmu Chica Checa.
Jan Cina jako drag queen ve filmu Chica Checa.Foto: Falcon
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Informovala o tom Eva Veruňková Košařová, ředitelka 39. ročníku soutěžní přehlídky českých a slovenských celovečerních snímků, dokumentů i televizních a internetových projektů.

„Mám velkou radost, že se v české kinematografii čím dál častěji objevují filmy, které otevírají společensky důležitá témata a dál s nimi pracují, nebojí se jít na dřeň nebo být i hodně osobní či formálně vynalézaví. Zároveň se objevují také výraznější žánrová díla s originálním režijním rukopisem,“ řekla umělecká ředitelka Finále Lenka Tyrpáková.

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O tom, že má česká audiovize co nabídnout, svědčí podle ní mezinárodní ocenění a velká chvála české tvorby od mezinárodních porot přímo na přehlídce.

U vítězného filmu Milovník, ne bojovník porotu zaujala jeho soudržnost. „Je svěží, odvážný a sebejistý, zároveň ale dostatečně uvolněný na to, aby dokázal držet krok s nepředvídatelnými rytmy mladší generace. V jeho centru stojí postavy, které jsou chaotické, vtipné, zranitelné a nádherně osobité, nikdy nejsou redukovány na typy nebo generační klišé,“ uvedla porota.

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Ironie i absurdní humor

Film podle ní čerpá ze známé české a slovenské tradice ironie a absurdního humoru a proměňuje bláznivou romanci v něco intimního, vizuálně nápaditého a hluboce vnímavého k tématům osamělosti, nejistoty a rozpačitosti lidského sbližování.

Nejlepší dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato ocenila porota za odvážnou uměleckou formu, hlubokou upřímnost a inovativní filmový jazyk, díky nimž snímek proměňuje intimní rodinnou tragédii v mimořádný akt soucitu.

„Režisérka s pozoruhodnou otevřeností využívá kameru nejen k pozorování, ale také k péči, porozumění a nakonec k přijetí toho, co nelze změnit,“ uvedla porota.

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Finále letos nabídlo přes 100 snímků, pětinu z nich v premiérách či předpremiérách. Celkem 151 projekcí letos zhlédlo rekordních více než 17 800 diváků, o 1 400 více než loni. Na přehlídku dorazilo přes 1 200 hostů. Diváky nejvíc lákaly snímky Léčivé účinky sebeklamu, Bára Basiková, Chica Checa a Pramen.

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V kategorii televizních a internetových projektů zvítězila minisérie Gerta Schnirch, kterou režíroval Tomáš Mašín. Mezi krátkometrážními studentskými počiny vyhrála Věž Marie-Magdaleny Kochové, která měla na Finále světovou premiéru.

Poprvé po dlouhé době udělil festival také Diváckou cenu. Lidem, kteří hlasovali vždy po projekcích, se nejvíce líbil film Šimona Holého Chica Checa.

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