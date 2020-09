Festival dokumentů v Jihlavě má záložní on-line verzi, uvede film o Abramovićové

Ze 3000 přihlášených snímků v těchto dnech stále vybírají pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Uskutečnit by se měl od 27. října do 1. listopadu.

Pokud by kvůli opatřením proti šíření koronaviru byly kulturní akce zakázány, organizátoři mají v záloze on-line verzi přehlídky.

Jihlavský festival nabídne první a zároveň poslední snímek islandského skladatele Jóhanna Jóhannssona, který předloni zemřel ve věku 48 let, dále filmový portrét performerky Mariny Abramovićové či nejlepší dokument amerického festivalu Sundance - Epicentro od Huberta Saupera. Sekce hudebních filmů se letos zaměřuje na ženy.

Film Epicentro od Huberta Saupera sleduje současný stav komunistické Kuby. Foto: Pascale Ramonda. | Video: Ji.hlava

"Cesta k letošnímu ročníku je nejdobrodružnější ve festivalové historii. Prioritou je samozřejmě bezpečnost, ale zároveň nechceme rezignovat na vzájemná setkávání a inspirativní diskuse. Právě ty dělají Ji.hlavu výjimečnou," říká ředitel festivalu, který letos zažije 24. ročník, Marek Hovorka. "Naše společnost se musí naučit s koronavirem žít a filmové projekce s rouškami v sálech nejsou z epidemiologického hlediska nebezpečné," dodává.

Součástí akce bude tradičně klasický i experimentální autorský dokument, tematické retrospektivy či nesoutěžní sekce, například Zvláštní uvedení.

V té části programu, která cílí na výjimečné kinematografické události, bude letos uveden film Islanďana Jóhannssona nazvaný Last and First Man. Protože režisér předloni předčasně zemřel, dílo bylo dokončeno až po jeho smrti.

Jde o filmovou sci-fi báseň, jejíž téma opisuje věta: "Naši astronomové učinili znepokojivý objev, který zvěstuje rychlý zánik lidstva." Východiskem jsou brutalistní památníky socialismu v bývalé Jugoslávii, text britského filozofa a autora sci-fi Olafa Stapledona a Jóhannssonova hudba.

Vyprávěním provází hlas skotské herečky Tildy Swintonové, která před několika dny na festivalu v Benátkách získala cenu za přínos kinematografii.

Last and First Man je první a poslední film Jóhanna Jóhannssona. Foto: Sturla Brandth Grøvlen. | Video: Ji.hlava

Jihlavská sekce Souhvězdí, která vybírá to nejlepší ze světových festivalů za poslední rok, uvede například snímek Epicentro Rakušana Huberta Saupera. Ten sleduje současný stav komunistické Kuby.

Přehlídka experimentální a undergroundové kinematografie z východní Evropy se letos věnuje Polsku. Sekce hudebních filmů bude zaměřena na ženy ve snímcích natočených ženami. Její kurátor Pavel Klusák pro Jihlavu připravil také seminář nazvaný Gotťák s raritními audiovizuálními svědectvími z kariéry loni zesnulého zpěváka.

"Chtěl bych udělat to, co se za jeho života nepodařilo, tedy sestavit jeho portrét nezávisle," doplňuje Klusák, který o Gottovi také píše knihu.