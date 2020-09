Fenomén Netflix: Zvyky diváků se mění, Česko je skvěle nastartované, říká Zlatušková

Diváci se mohou radovat už delší dobu, platforem jako Netflix se vyrojilo obrovské množství, až se v tom výběru lidé začali ztrácet. Koronavirus uspíší, že služeb zase ubude, míní producentka a šéfka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková. Chceme zabíjet předsudky o východní Evropě, Česko by mohlo konkurovat televiznímu Západu, byla by velká škoda, kdyby teď lidé odešli do jiných odvětví, říká.

