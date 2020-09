Febiofest začal předpremiérou dokumentu o Karlu Gottovi, cenu dostala Janžurová

Dva mladí lidé zemřeli a 14 dalších bylo zraněno při střelbě na soukromém venkovním večírku ve městě Rochester ve státě New York. Novinářům to řekl prozatímní policejní šéf Mark Simmons. Policie zatím nikoho nezadržela a neví, zda střelců bylo více. Při střelbě zemřel muž a žena ve věku 18 a 22 let. Zranění byli převezeni do nemocnic, žádný z nich nebyl v ohrožení života, dodal Simmons.

Informace o střelbě přicházejí krátce poté, co se místní policejní oddělení dostalo pod palbu kritiky kvůli zásahu, po kterém v březnu zemřel 41letý černoch Daniel Prude. V reakci na to rezignoval místní policejní šéf.

Zatím to ale nevypadá, že střelba souvisela s březnovým úmrtím. Simmons uvedl, že policie reagovala na telefonáty o střelbě a na místě našla přibližně 100 lidí, kteří se snažili z místa utéct. Před telefonáty policie o večírku nevěděla, uvedla agentura AP. Policie se o střelbě dozvěděla kolem 00:30 místního času (06:30 SELČ).

"Jde o další tragédii, kdy jednotlivci pořádají tyto nezákonné, neschválené domácí večírky v domech, které nejsou bezpečné především kvůli covidu, kvůli těm podmínkám. A když se přidá alkohol a násilí, je z toho recept na katastrofu," prohlásil Simmons.