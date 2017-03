Bez Fera by to nešlo, balzamujeme ho, aby nám dlouho vydržel, říká ředitel festivalu Spáčil

před 57 minutami

Asi nejexkluzivnějším hostem festivalu Febiofest, jehož 24. ročník se uskuteční od 23. do 31. března, bude srbský režisér Emir Kusturica. Představí film Na mléčné dráze s Monikou Bellucciovou, k němuž napsal scénář a ztvárnil hlavní mužskou roli. Prezident festivalu Fero Fenič přivítal dlouhodobý grant festivalu a konec období nejistoty. "Můžeme se zcela hrdě a drze postavit po bok renomovaných mezinárodních festivalů ve světě, protože standard našeho festivalu už tomu bude odpovídat," řekl.

Srbský režisér Emir Kusturica patří k nejslavnějším dosud ohlášeným hostům letošního Febiofestu a zároveň k nejslavnějším absolventům pražské FAMU. Za film Vzpomínáš na Dolly Bell? získal Zlatého lva v Benátkách, za snímek Otec na služební cestě Zlatou palmu v Cannes, cenu FIPRESCI a nominaci na Oscara.

Snímek Dům k pověšení vyhrál v Cannes cenu za režii a jeho první anglicky mluvený snímek Arizona Dream Stříbrného medvěda na Berlinale. Druhou Zlatou palmu z Cannes si odvezl za Underground, ve kterém se vyrovnává s poválečnými dějinami Jugoslávie. Úspěšná byla i Černá kočka, bílý kocour, která mu na Berlinale vynesla Stříbrného medvěda za režii.

Dalším potvrzeným hostem je německý kameraman českého původu Peter Zeitlinger. Všestranný filmař se věnuje i režii, střihu a psaní scénářů. Od 90. let natáčí s Wernerem Herzogem, podílel se i na jeho nejnovějším thrilleru Sůl a oheň, který s novým Kusturicovým filmem uvede nová sekce Masters. "Vybrali jsme do ní tucet titulů včetně snímků Andrzeje Wajdy, Kijošiho Kurosawy či Andreje Končalovského," uvedla Kopecká. Doplní je projekce restaurované digitální verze Lynchova Modrého sametu, který si fanoušci vybrali v anketě.

Bez Fera by to nešlo

Tiskovou konferenci k filmovému festivalu Febiofest zahájil jeho ředitel Kamil Spáčil slovy: "Bez Fera by to nešlo, to všichni víte. Takže ho balzamujeme, aby nám dlouho vydržel." Na to prezident festivalu Fero Fenič reagoval slovy: "Já jsem zdravější než pan prezident." Fenič tradičně na přehlídce oslaví 20. března narozeniny, tentokrát s číslovkou 66.

Když mu moderátorka předávala slovo, uvedla ho větou: "Teď nastává vhodný okamžik, aby pan Fero Fenič promluvil a dokázal tak, že skutečně žije:"

"Letošní ročník je pro mě vrcholem čtyřiadvacetiletého vývoje festivalu," řekl Fenič. Pochvaloval si totiž, že festival dostal dlouhodobý grant a končí tak období nejistoty, kdy se nevědělo, co bude příští rok. S tím také souvisí zbudování kvalitního zázemí pro novináře.

"Můžeme se zcela hrdě a drze postavit po bok renomovaných mezinárodních festivalů ve světě, protože standard našeho festivalu už tomu bude odpovídat."

Připomněl i specifikum festivalu, jímž je porota - do té se může přihlásit kdokoliv od patnácti do sta let bez ohledu na dosažení vzdělání či profesi.

"Přihlásilo se několik set lidí, z nichž jsme vybrali 33. Nejmladšímu je 17 let, nejstarší členka je mladá, neboť jí je 72 let, loni jsme tam měli devadesátiletou paní. Opět jsou to lidé rozmanitého založení a profesí."

Českou stopou je kromě snímku Hollandové Tereza Nvotová

Podle ředitele přehlídky Kamila Spáčila rozpočet akce tři roky činí 42 milionů korun. Ministerstvo kultury ji letos podpořilo 8,5 milionu korun, osm milionů získala od hlavního města.

Sekce Nová Evropa je spojená s cenou 5000 eur (135 000 korun) pro vítězný snímek. Jde o soutěž filmařů na začátku kariéry, kde budou vedle filmů s českou účastí Špína Terezy Nvotové a Doma je tady debutující rakouské filmařky Terezy Kotykové uvedeny například snímek Bez Boha bulharské režisérky Ralitzy Petrové a debut o dospívání v melancholických scenériích Islandu Kamenné srdce od Gudmundura Arnara Gudmundssona.

O cenu Amnesty International bude usilovat osm snímků s lidskoprávní tematikou. Organizace letos upozorňuje na případ vězněného íránského filmaře Keywana Karimiho.

Pocta Febiofestu pro Vladimíra Menšíka

Na tiskové konferenci byly předány zlaté medaile s portrétem Vladimíra Menšíka, které převzaly jeho dcera Martina a manželka Olga. Febiofest ho tak s Českou mincovnou poctil po Karlu Fialovi a Rudolfu Hrušínském. Dalšími nominovanými jsou Jiří Kodet a Miroslav Horníček.

Febiofest udělí cenu Kristián za přínos světové kinematografii herci Janu Třískovi, americkému režisérovi Abelu Ferrarovi a britskému kameramanovi Peteru Suschitzkému. V Praze a pak ve 13 městech v rámci ozvěn uvede 155 filmů z 55 zemí. Předprodej vstupenek na 24. ročník festivalu bude zahájen tento čtvrtek.

Nejen filmy potřebují své hrdiny

Každý film potřebuje svého hrdinu, ať už je to Superman, udatný princ, vědec, který odvrátí živelní katastrofu, či statečný létající pes. "Pomineme-li filmy dle skutečné události, my Zdravotní klauni vidíme denně stovky hrdinů udatnějších, než jsou ti filmoví. Jsou jimi lékaři, zdravotní sestry, vážně nemocné děti a jejich trpící rodiče. Ale právě pro tyto hrdiny jsou jejich osobními hrdiny právě Zdravotní klauni," vysvětluje charitativní partnerství Febiofestu a Zdravotních klaunů jejich manažerka komunikace Kateřina Procházková.

"Protože když k nám přijde dojatá maminka a řekne: Naše dcerka se díky vám poprvé od chemoterapie usmála, tak to je ta největší pecka, to je lepší než Oscar," dodává.

Febiofest na svůj program zařadil charitativní projekce se zvýšeným vstupným, výtěžek půjde právě na Zdravotní klauny.

Havel i Klaus se vymykali svou historickou rolí, to se prezidentu Zemanovi asi nestane, říká o GENu Fenič. | Video: Daniela Drtinová | 21:55

autoři: hrz, ČTK