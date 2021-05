Na Netflixu boduje fantasy z carské Středozemě inspirované Ruskem. Míří na teenagery

Jedním ze současných diváckých hitů videotéky Netflix je také v Česku osmidílný seriál Světlo a stíny, adaptace prvního dílu fantasy trilogie Griša od Leigh Bardugové.

Odehrává se v zemi jménem Ravka. Kdysi dávno ji rozdělila Vrása, hora neprostupné temnoty plné démonů. Tu vytvořil mocný čaroděj a kacíř chránící pronásledované griši, tedy osoby nadané nadpřirozenými schopnostmi.

Budoucnost Ravky i celého světa, plného magie a znepřátelených národů, teď leží v rukou mladé míšenky Aliny Starkové, kterou v seriálu hraje pětadvacetiletá Jessie Mei Liová. Tato kartografka vyrostla v sirotčinci se svým nerozlučným přítelem Malem Oretsevem v podání Archieho Renauxe.

Až do chvíle, kdy se pokusila proniknout do Vrásy, nikdo netušil, že Alina patří ke grišům. A nejen to, je toužebně očekávaná "nositelka světla", tedy nová světice, která má sílu na to, aby porazila temnotu. Netušila to ani ona sama.

Fakt, že se objevila nositelka světla, dá věci do pohybu. Separatisté ze Západní Ravky ji chtějí zavraždit, protože by mohla zničit Vrásu, která jako bariéra chrání jejich území. Trojice zlodějíčků chce Alinu unést kvůli slíbené odměně. A záměry, které s ní mají mocní, diváci teprve postupně odhalují společně s hlavní hrdinkou.

Fantasy bestseller

Leigh Bardugová, šestačtyřicetiletá americká spisovatelka narozená v Jeruzalémě, vydala svoji prvotinu Světlo a stíny v roce 2012. Pět let nato vyšla také česky.

Pro Netflix teď knihu se čtyřmi režiséry adaptoval do podoby výpravného seriálu plného triků jedenapadesátiletý americký scenárista a producent Eric Heisserer. Ten je českému publiku mimo jiné známý jako autor scénářů k filmům Příchozí nebo V pasti, na kterých spolupracoval s režiséry Denisem Villeneuvem a Susanne Bierovou.

2:55 Všech osm epizod Světla a stínů je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Jak knihu, tak seriál můžeme řadit k žánru young adult, fantasy příběhům o dospívajících ve světě ovládaném především dospělými. Láska je tu v mnoha ohledech nadřazená magii.

Základní zápletkou první řady je dívka stojící mezi dvěma muži: mocným a šarmantním generálem Temným v podání Bena Barnese s pohnutou osobní historií i nejasnými úmysly a chudým, ale statečným vojínem Malem, jehož jediným kouzlem je věrnost.

Romantická linka působí značně šestákově, nutně připomene motivy takzvané červené knihovny. Je ale zasazená do zajímavého prostředí politických konfliktů a vícenárodnostní reality vysněných světů, která je pro fantasy tak trochu povinností od dob J. R. R. Tolkiena a jeho do detailů promyšlené Středozemě.

Další současní fantasy bestselleristé jako Bardugová hrdiny i hrdinky omladili a přiblížili je nejsilnějším cílovým skupinám čtenářů. Fantasy dnes silně ovlivňuje vizuální i příběhovou stránku pohádek a žánrů pro dospívající.

Exotika východu

Bardugová hojně využívá východoevropské reálie, inspiraci čerpala především v carském Rusku. Jeho exotičnost pro západní publikum ještě výrazněji vytěžuje seriál - architekturou, kostýmy i jmény.

Písmo používané v Ravce je kombinací azbuky a run. Alina by patrně při správném překladu do češtiny byla Starkovová. I jiné převody mezi ruštinou jako inspiračním zdrojem, angličtinou, ve které byl seriál natočen, a českými titulky jsou trochu úsměvné.

Do carského prostředí pak Světlo a stíny vnáší i estetiku sovětských plakátů nebo - dosti povrchní, pouze pro efekt využitou - fascinaci starými mapami.

Štáb natáčel z naprosté většiny v Maďarsku a záběry doplnil mnoha triky, například působivým ztvárněním Vrásy. Herci jsou ale obsazení především podle typu a nepodávají příliš zajímavé výkony.

Seriál pracuje s projevy xenofobie namířené proti hlavním postavám a její nesmyslnost ukazuje i na postranním příběhu milenců ze znesvářených národů. Sentimentální motivy vyvažuje humor vedlejších postav v akčně vypjatých situacích.

Otevřený závěr, odpovídající předloze, ponechává prostor pro další vývoj událostí kolem Ravky, které jsou na celém díle tím nejzajímavějším. Vedle trilogie Pán prstenů budou Světlo a stíny ale stále jen mladším příbuzným.