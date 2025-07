Fantastická 4 má konečně důstojný film. Postavy jsou v něm více lidmi než superhrdiny

Martin Pleštil

Jakkoli jsou s námi komiksové sešity Fantastické čtyřky již od roku 1961, o úspěšnou filmovou adaptaci, kterou by fanoušci plnohodnotně přijali, se rodinka superhrdinů v modrých úborech snaží dlouhodobě marně. Dočkala se až teď.

První filmové převyprávění z roku 1994 se neslo v béčkových konturách, jelikož německý producent Bernd Eichinger nechtěl, aby na značku propadla práva. Produkci měl na starost legendární Roger Corman, film se nikdy nedostal do distribuce a ven pronikl jen díky pirátským kopiím. Jde o úsměvně obskurní dílo, paradoxně však mnohem živelnější než dva jeho vysokorozpočtoví nástupci.

Eichinger se pak dohodl na koprodukci s 20th Century Fox a v roce 2005 šla do kin další reimaginace vůbec nejstaršího superhrdinského týmu ze stáje Marvelu. Byť slavila komerční úspěch, jde o nevyrovnaný "origin" příběh, jenž se o dva roky později se stejným tvůrčím týmem dočkal pokračování. V roce 2015 pak s novým "originem" vyšla další adaptace pod hlavičkou 20th Century Fox. Komerčně propadla a od plánovaných pokračování tak sešlo. Nyní, o deset let později, pod plnou kreativní kontrolou Marvel Studios, do kin vstupuje další pokus o restart.

Podmanivá atmosféra sci-fi 50. let

Fantastická 4 byla a je specifická v tom, že se jako první skupina superhrdinů nesnažila skrývat svou identitu. Vesmírná posádka vedená geniálním vědcem získala superschopnosti díky kolizi s kosmickým zářením. Po návratu se členové stali celebritami, takřka zbožštělými rockovými hvězdami, a své osobní životy propojili s těmi pracovními, v tomto případě s ochranou světa. Nový film se však této problematice nevěnuje. Původ postav představuje ve svižné a dobově stylizované televizní reportáži. Se skupinou se setkáváme jako s již etablovanou jednotkou, které společnost věří a kterou čeká dosud nejtěžší zkouška: porod a výchova dítěte. Do toho všeho však zasáhne Galactus - obří požírač planet, jenž plánuje pohltit i Zemi.

Snímek Fantastická 4: První kroky je v ledasčem podobný novému Supermanovi, vyzdvihuje staromódní a bezelstnou komiksovou podstatu. Publikum tu ale dostává širší porci vodítek k superhrdinské minulosti. Byť se film odehrává v 60. letech, tvůrci se naštěstí nesnaží imitovat stylistické prostředky dobové kinematografie, což většinou dopadá špatně, a spoléhají především na podmanivý retro-futuristický design prostředí, kde se mísí umělecké prvky z období od 40. do 60. let. Klíčová je atmosféra příznačná pro sci-fi 50. let. I díky tomu, že sledujeme alternativní realitu, autoři svobodně rozkreslují podmanivý barevný svět a o věrnost dobovým reáliím se nesnaží.

Staromilské hollywoodské melodrama

Obecně celý film v režii Matta Shakmana směřuje k půvabnému a nosnému zjednodušení. Drží se jasných a účinných motivů, v centru stojí rodinná problematika. Postavy neřeší, jak se se superschopnostmi adaptovat na každodennost. To už mají za sebou. Kosmický záporák před ně postaví otázku, zda jsou ochotni obětovat osobní štěstí ve prospěch záchrany světa.

Důraz je kladen na vztahovou dynamiku ústřední čtyřky. Zatímco manželský pár má plnou hlavu dilemat stran blížícího se potomka, dva zbylí muži z týmu řeší vlastní identitu a problémy se socializací. Geniální vědec v podání Pedra Pascala se musí naučit opustit hranice svého vědou pohlceného mozku, který je pro něj sice hlavním hybatelem, ale stejnou měrou také věznitelem. Postavy se tak obrací k univerzálním problémům. Jsou více lidmi než superhrdiny.

Film se soustředí na staromilské hollywoodské melodrama, které se tu odehrává v superhrdinských konturách. Ač se dočkáme rozmáchlých akčních sekvencí, prim stále hrají konverzační či komornější pasáže. Během boje dochází k osobním katarzím. Jde skutečně o takřka učebnicové vyprávění klasického hollywoodského střihu. A zatímco před deseti lety by nám to u Marvel filmů přišlo jako standard, dnes po řadě infantilních a přeplácaných derivátů tenhle přístup působí jako osvěžující. Místo revoluční a explozivní zábavy dostáváme vkusně vystavěný žánrově sebeuvědomělý příběh, jenž není vážně fatalistický a zároveň nemá potřebu se shazovat.

Když Invisible Woman čeká na výsledek těhotenského testu

Marvel se pro svou fanouškovskou základnu snaží najít ztracený recept na úspěch. Fantastická 4 má být úvodem do nové Fáze 6, v jejímž rámci se Marvel Studios chystá uvést tituly se souvisejícími superhrdinskými příběhy. Je však s velkým otazníkem, zda se budou nést ve stejném tempu a ladění jako První kroky. A nelze si odpustit poznámku, že pixarovský animák Úžasňákovi, jenž z původních komiksů Fantastické čtyřky čerpá, zvládl velmi obdobnou ústřední látku zpracovat lépe a energičtěji už před více než 20 lety.

Největším problémem Prvních kroků je skutečnost, že ačkoli se s jejich empatickými postavami máme chuť sblížit, tvůrci nám k tomu v závěru nedávají příliš prostoru. Zaostřují především na rozvoj zápletky a každodenní scény často nemilosrdně ignorují, jakkoli hned úvodní pasáž, v níž Mr. Fantastic v koupelně nemotorně hledá aloe vera, zatímco Invisible Woman (Vanessa Kirby) čeká na výsledek těhotenského testu, patří k těm nejpůvabnějším. Je škoda, že tvůrci se zemitějšího půdorysu, jenž ve scénáři nepochybně je, nedrželi důsledněji. Přesto se jim povedlo uvést do života sympatické dílo, jež dostalo potřebnou tvůrčí péči, byť nevybroušenou.