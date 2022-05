Ewan McGregor se vrací jako Obi-Wan Kenobi. Seriál nebude o světelných mečích, říká

Do sci-fi světa Hvězdných válek se s mistrem Jedi Obi-Wanem Kenobim vrací také jeho představitel Ewan McGregor. Poprvé ho hrál jako osmadvacetiletý. Před premiérou nového televizního seriálu nazvaného jednoduše Obi-Wan Kenobi teď varuje diváky, aby od mistra Jedi nečekali příliš mnoho triků užívajících takzvanou Sílu. Ani příliš mnoho soubojů se světelným mečem.

"Nic takového už Obi-Wan nedělá. Žije normálně, ne jako Jedi," avizuje McGregor, jenž ztvárnil hlavní roli a zároveň seriál produkoval.

"Už v traileru jsme mohli vidět, že po něm jdou inkvizitoři, kteří se snaží splnit příkaz Dartha Vadera a zlikvidovat zbývající členy řádu Jedi. Protože ho hledají, Obi-Wan nemůže používat Sílu, jinak by se prozradil," objasňuje herec. Síla je ve světě Star Wars magickou energií, jež prochází vesmírem a kterou umí užívat hodní Jediové i zlí Sithové. Darth Vader je Obi-Wanovým bývalým učedníkem, který z takzvané světlé strany Síly přešel na tu temnou, od Jediů k Sithům.

Šestidílný seriál o Obi-Wanu Kenobim bude mít premiéru tento pátek 27. května ve videotéce Disney+. Ta začne v Česku fungovat až 14. června, den před uvedením předposlední epizody. Zdejší diváci tak do Obi-Wanova příběhu naskočí až ve finále.

Ewan McGregor se k jedné ze svých nejznámějších postav vrací po 17 letech. Obi-Wana Kenobiho hrál ve třech celovečerních dílech Hvězdných válek z let 1999 až 2005, které dějově předcházely těm původním. "Tehdy to bylo hodně těžké. Pracovali jsme před bluescreenerem a greenscreenem, takže všechno, co se děje kolem vás, se dodávalo ex post v postprodukci. V tom se hůř hrálo a kvůli tomu ty filmy nebyly přijaty nejlépe," vzpomíná McGregor. Bluescreen nebo greenscreener se říká technice klíčování, kdy kamera v jedné vrstvě nasnímá herce před zelenou nebo modrou plachtou. Tu později grafici v počítači nahradí trikovým pozadím. V praxi tak herci často musí reagovat na něco, co neviděli, nebo simulovat pohyby, které dostanou smysl teprve v počítači.

Příběh nového seriálu z větší části stále obestírá tajemství. Odehrává se deset let po událostech ze třetí epizody Hvězdných válek a podle všeho bude směřovat k dalšímu setkání hodného Obi-Wana se zlým Darthem Vaderem. Toho stejně jako v trilogii ze začátku tisíciletí hraje Hayden Christensen. "Znovu ho potkat na place bylo neuvěřitelné. Jako by došlo k nějakému šílenému posunu v čase a těch posledních 17 let vůbec neuběhlo," říká McGregor o dnes jedenačtyřicetiletém Kanaďanovi.

O deset let starší skotský rodák McGregor se pomalu blíží věku, v němž Obi-Wana Kenobiho roku 1977 poprvé ztvárnil anglický sir Alec Guinness. Když se ten poprvé objevil na plátně jako mistr Jedi, bylo mu třiašedesát.

1:45 Seriál Obi-Wan Kenobi bude na platformě Disney od 27. května. | Video: Walt Disney Company

První trailer ze seriálu Obi-Wan Kenobi ukazuje, jak mistr Jedi žije v exilu na písečné planetě Tatooine. Tam zpovzdáli dohlíží na dospívání zhruba desetiletého Lukea Skywalkera, hrdiny původní trilogie Star Wars. "Je dobojováno, prohráli jsme," říká Obi-Wan v jednom záběru. Trailer doprovází skladba Duel of the Fates od Johna Williamse, která podbarvila první epizodu nové trilogie z konce 90. let minulého století.

Obi-Wan se zároveň užírá tím, že jeho někdejší žák nyní známý jako Darth Vader přešel na stranu zla. "Obi-Wanova víra je otřesená a zničená. Všichni, koho znal, jsou mrtví, nebo se skrývají. A do toho trpí výčitkami za to, co se stalo s jeho bývalým žákem, že přešel na temnou stranu Síly. Strašně ho to sžírá. Je zničený a zlomený," popisuje McGregor pro časopis Vanity Fair. Podle něj ale podobně trpí i Darth Vader a tu bolest naopak přisuzuje svému někdejšímu učiteli.

V seriálu dále účinkují Moses Ingramová, Joel Edgerton, Sung Kang nebo Indira Varmaová. "Odehrává se v temných časech. Existují lidé, kteří loví Jedie," naznačila před časem Kanaďanka Deborah Chowová, která režírovala všech šest epizod.

Zatímco trilogie ze začátku tisíciletí užívala pro herce nepohodlný greenscreen, novinka vznikala za pomocí takzvané LED videostěny, kdy aktéři už při natáčení vidí digitálně dotvořené pozadí. Kameramani tomu mohou přizpůsobit záběr, aby vypadal autentičtěji.

Walt Disney Company si od seriálu slibuje podobný zájem, jaký před několika lety vzbudil The Mandalorian rovněž ze světa Star Wars. Cílem je zvýšit počet platících předplatitelů, jichž má nyní videotéka Disney+ celosvětově okolo 130 milionů. Přetahuje se o ně s konkurenčními službami jako Netflix nebo HBO Max.