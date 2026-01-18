Evropské filmové ceny rozdány. Snímek Citová hodnota vyhrál v pěti kategoriích

Evropským filmem roku se letos stal snímek Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také v kategoriích za nejlepší režii, scénář i herecké výkony. Výsledky byly oznámeny během slavnostního večera v Berlíně. Film tak získal ocenění ve všech pěti svých nominacích. Nejlepšími herci jsou Stellan Skarsgard a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota.
Česká stopa, která byla v soutěži nominována na nejlepší film a animovaný celovečerní snímek s Pohádkami po babičce, žádnou cenu neobdržela. Stejně tak Gabriela Poláková nezískala cenu za make-up a Michaela Horáčková Hořejší za kostýmy ve filmu Franz.
Nejlepším dokumentárním filmem se stal Fiume o morte! (Fiume nebo smrt!) chorvatského režiséra Igora Bezinoviće, který vypráví o severochorvatském přístavním městečku Fiume, dnešní Rijece.
Cenu za krátký film získal City of Poets (Město básníků) od íránsko-nizozemské režisérky Sary Radžaeové.
Cenu FIPRESCI za objev roku má film Na pokraji od portugalské režisérky Laury Carreiraové, který sleduje každodenní realitu tisíců migrantů pracujících v zemích západní Evropy.
Španělsko-francouzské drama Sirat režiséra Olivera Laxeho vyhrálo všechny čtyři nominace v kategoriích za nejlepší kameru, střih, scénografii a zvuk. Film se odehrává v marocké poušti, kde otec s malým synem hledají zmizelou dceru.
Dvě nositelky letošních evropských filmových cen, které již byly oznámeny, získaly ocenění za celoživotní dílo. Ceny si odnesly norská herečka Liv Ullmannová (86) a italská režisérka Alice Rohrwacherová (43). Ullmannová výrazně ovlivnila podobu moderního evropského filmu, zejména díky dlouhodobé spolupráci se švédským režisérem a prvním prezidentem EFA Ingmarem Bergmanem, která redefinovala ženské herectví v kinematografii. Rohrwacherová získala za svou tvorbu řadu mezinárodních ocenění; její krátký film Le Pupille z roku 2022 byl nominován na Oscara za nejlepší krátkometrážní hraný film.
Evropské filmové ceny, které se dříve jmenovaly Felix, jsou považovány za jedny z nejprestižnějších ocenění ve filmové branži. Jejich slavnostní předávání se v posledních letech konalo střídavě v Berlíně a v některé z evropských metropolí. EFA vznikla v roce 1988 z iniciativy čtyřiceti evropských filmařů, včetně Jiřího Menzela. Současnou prezidentkou akademie je francouzská herečka Juliette Binocheová.
ŽIVĚKongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení. Zájemců je šest
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem pokračuje kongres ODS volbou řadových místopředsedů.
Dolly Partonová složila na 3 000 písní. Přispěla i na vývoj vakcíny proti covidu
Zpěvačka, autorka písní, herečka i filantropka Dolly Partonová, která je považována za první dámu americké country, oslaví 19. ledna osmdesátiny. Za šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3 000 písní.
Nejsme papouškem Bruselu, uvedl Fico po setkání s Trumpem
Americký prezident Donald Trump jednal v sobotu se slovenským premiérem Robertem Ficem ve svém domě na Floridě o válce na Ukrajině, o Evropské unii či o slovensko-americké spolupráci v jaderné energetice, informoval dnes Fico na facebooku při návratu ze Spojených států.
Vojáci už ví, čím nahradí stárnoucí pandury. Nový ministr k miliardovému obchodu mlčí
Obraně se konečně podařilo uzavřít analýzu, na jejímž základě nakoupí přes 250 nových kolových obrněných vozidel za desítky miliard korun. Zásadní materiál předali úředníci vojákům předposlední den loňského roku. Dokument poslouží jako základní ukazatel pro to, jestli české pozemní síly dál zůstanou závislé na českém koncernu CSG, nebo se vyzbrojí obrněnci západní výroby.
Uhýbá pohledem a nosí sluchátka. Barbie má autismus a boří mýty o „dokonalé“ kráse
Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.