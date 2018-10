Chtěl ministr kultury cenzurovat Schorma? Cenu klidně předám, vinna je úřednice, říká

Aktuálně.cz zrekonstruovalo kauzu, v níž proti sobě stojí stávající ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD a odborná komise s členy Ivem Mathém nebo Vladimírem Justem.

Ministerstvo kultury vedené Antonínem Staňkem za ČSSD čelí podezření, že se pokusilo zamlčet rozhodnutí vlastní poroty a posmrtně nevyznamenat zásadního filmaře české nové vlny Evalda Schorma.

Případ přesahuje do politiky. Schorma coby laureáta Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize in memoriam vybrala odborná porota. Rodina komunisty perzekvovaného filmaře se ale rozhodla ocenění tuto neděli nepřevzít. Z rukou současné vlády, "jež vznikla za výrazné podpory komunistické strany a je vedena člověkem, který spolupracoval s StB, by to bylo ironií osudu", napsali ministrovi vdova po režisérovi Blanka Schormová a syn Oswald Schorm.

Podle ministerstva tedy cenu nebylo komu udělit a úřad o věci neinformoval, neboť Schormovi si ji nepřáli medializovat.

Člen poroty Ivo Mathé, někdejší ředitel České televize a za éry Václava Havla vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, však odůvodnění ministerstva považuje za zástupné. "Odborná komise navrhla ocenit Evalda Schorma, ten by cenu tedy měl dostat a vše ostatní jsou hrátky. Schormova rodina má plné právo odmítnout účast na ceremoniálu, a dokonce deklarovat, že tak činí z politických důvodů. Ale o tom, že je Schorm ocenění hoden, rozhodla porota. Její rozhodnutí nemohou zvrátit pozůstalí a ministerstvo to nemá co zamlčovat," říká Mathé.

Z korespondence, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, vyplývá, že komise o ocenění Schorma rozhodla začátkem léta. Ministerstvo následně zaslalo dopis rodině. Když se koncem léta úřad ozval znovu, rodina deklarovala, že cenu nepřevezme. 31. srpna následně úřednice ministerstva kultury Lenka Holubová Mikolášová napsala předsedkyni poroty Ljubě Václavové, že "ministr bude respektovat rozhodnutí rodiny Schormových, a cenu in memoriam tedy zřejmě neudělí".

Porotci následně sestavili dopis, že na udělení ceny trvají a zamlčení svého rozhodnutí "nepovažují za možné". Aby ministerstvu vyšli vstříc, domluvili se s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů, že její zástupce cenu převezme za Schormovu rodinu a uloží do archivu. Tuto informaci porotci předali úřednici ministerstva kultury, avšak ta jim včera znovu stroze napsala, že "ministr kultury respektuje odmítavé stanovisko rodiny Evalda Schorma k převzetí ceny, a rozhodl se tedy cenu in memoriam neudělit".

Porotci to pochopili tak, že ministr se již nyní snaží vyznamenání Schorma aktivně zablokovat, a věc zveřejnili - s tím, že pokud cena Schormovi udělena nebude, komise na protest rezignuje.

Porota trvá na tom, že Schorma vybrala a jeho jméno na ceremoniálu má zaznít.

Ministerstvo kultury ovládané ČSSD včera nejprve tvrdilo, že Schorma se rozhodl neocenit již Ilja Šmíd, předešlý ministr kultury za ANO, jenž komisi jmenoval. "Jde o rozhodnutí předchozího ministra kultury," napsala mluvčí úřadu. Bývalý ministr Šmíd to však pro Aktuálně.cz popřel. "To je samozřejmě nesmysl, já vůbec nevím a nevěděl jsem, kdo byl na cenu navržen, a kdyby ji rodina Evalda Schorma odmítla, to bych si nepochybně pamatoval," oponoval Šmíd.

Když s jeho výrokem Aktuálně.cz seznámilo současného ministra kultury Antonína Staňka, ten nabídl nové vysvětlení. Na vině prý není předešlý ministr Šmíd, nýbrž úřednice Holubová Mikolášová a šlo čistě o její rozhodnutí. "Tuto informaci jsem neměl a paní Holubovou budu řešit, v tom případě si tam udělám pořádek. Já se od jejích mailů distancuji, s tím nemám nic společného," tvrdí Staněk.

Současný ministr kultury je do středy na pracovní cestě. O kauze se prý dozvěděl z médií, teprve nyní si vyžádal podklady a rozhodne až zítra. "Nemohu ručit za každého úředníka, co napíše. Neexistuje žádný důkaz, že by kdekoliv cokoliv sdělila, žádné takové rozhodnutí nebylo, žádný takový spis založený není. Je to jen její svévolné rozhodnutí. Nechápu, kam tím směřovala," říká Staněk o vlastní úřednici.

Pokud pro ocenění někdo přijde, Schorma prý vyznamená. "Pokud rodina rozhodne, že to mám někomu dát v zastoupení, samozřejmě to udělám," slibuje nyní ministr v rozporu s e-maily své podřízené.

S úředníci Holubovou Mikolášovou se Aktuálně.cz spojilo, vyjádřit se však nemohla s odůvodněním, že to přísluší jen mluvčí úřadu. Ta znovu zopakovala: Stanovisko poskytovat nebudeme, ministr teprve rozhodne.

Porotci jsou k ministrově verzi skeptičtí. "Je to nesmysl," reaguje člen komise, teatrolog a mediální kritik Vladimír Just. "Úřednice nebude rozesílat e-maily a činit rozhodnutí jménem ministra, zřetelně tlumočila jeho stanovisko. Oni se to teď na ni jen snaží hodit, když se to provalilo," říká.

Téhož názoru je předsedkyně poroty, dokumentaristka Ljuba Václavová. "Zřejmě se to snaží svalit na tu paní úřednici, ale věc je jednoznačná. My jsme na ministerstvu byli jako porota, vznikl z toho zápis, pamatuji si, že bylo horko, každý jsme dostali chlebíček, moučník a kafe. Není možné, aby se to neodehrálo," dí Václavová.

Aktuálně.cz hovořilo se dvěma zdroji z ministerstva kultury, které si přály zůstat v anonymitě. Jeden tvrdil, že úřednice nejednala z vlastní iniciativy, druhý naopak, že ministr o případu skutečně nevěděl.

Nejednoznačné je také to, zda ministerstvo tušilo o dohodě s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů. Předsedkyně poroty Václavová tvrdí, že o tom úřednici Holubovou informovala telefonicky zhruba před týdnem, lidé z ministerstva ale oponují, že k nim tato zpráva nedoputovala. "Při vší úctě k jejich práci, ta komise má jediný cíl, a to určit nominace. Vyjednávat jakékoliv převzetí v zastoupení není jejich rolí. Nemám žádnou písemnou informaci o tom, že by existovala jakákoliv dohoda, že cenu někdo převezme v zastoupení," reaguje ministr Staněk.

Porota ale trvá na tom, že Schorma vybrala a jeho jméno na ceremoniálu má zaznít. To, zda cenu někdo převezme, už je prý druhotné.

Vzniká tak podezření, že ministr vlády podporované komunisty Staněk chtěl předejít následující situaci: na galavečeru bude oznámeno, že cenu in memoriam získává filmař perzekvovaný komunisty, jeho rodina ale ocenění odmítá převzít z rukou vlády podporované právě KSČM. "Snažili se Schorma mlčky vygumovat, aby před kamerami nemuseli přiznat, že jeho rodina nechce být spojena s vládou podporovanou komunisty," myslí si teatrolog Just. Ministr Staněk tuto verzi odmítá.

Další člen komise Petr Francán, děkan Divadelní fakulty brněnské JAMU, argumentuje posloupností událostí. "Shrňme si fakta. Vyjednali jsme řešení prostřednictvím asociace a ministerstvo o něm bylo informováno. Nám však včera zaslali strohé vyrozumění, že cena in memoriam předána nebude. O tom někdo rozhodnout musel a paní úřednice Holubová Mikolášová to nebyla. My jsme následně věc zveřejnili, aby se veřejnost o našem úsilí dozvěděla," vysvětluje Francán, podle nějž cílem porotců nebylo dostat ministra do politicky ani mediálně citlivé situace. "Celé toto dění má vést k jedinému, aby Evald Schorm obdržel cenu, o níž bylo rozhodnuto a na kterou má morální i etický nárok," uzavírá Francán.