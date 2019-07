Hra o trůny dál překonává rekordy, na cenách Emmy získala 32 nominací

Se svým fantasy seriálem Hra o trůny, který nedávno skončil, televize HBO ovládla úterní vyhlášení nominací na americké ceny Emmy.

HBO jich získalo 137, z toho Hra o trůny může proměnit 32 nominací. Seriál už teď v historii nejprestižnějších amerických televizních sošek Emmy nemá obdoby, zatím jich posbíral 47.

Dnešní údaj je opět přelomový, 32 nominací za jediný rok se ještě nepodařilo získat nikomu. Dosud v tomto ohledu vedl kriminální seriál Policie New York, který roku 1994 obdržel 26 nominací.

Podle deníku New York Times je Hra o trůny opět favoritem na zisk hlavní ceny v kategorii dramatických seriálů, ve které už bodovala třikrát. A to navzdory tomu, že někteří fanoušci na sociálních sítích projevovali nespokojenost s tím, jak osmá řada Hry o trůny vyvrcholila, a dokonce zakládali petice žádající její předělávku. Podle údajů HBO poslední epizody průměrně sledovalo 45,8 milionu lidí.

Některé tváře z Hry o trůny mohou letos na Emmy uspět v hereckých kategoriích, například Kit Harington nebo Emilia Clarkeová.

Po úterním vyhlášení nominací je na druhém místě internetová videotéka Netflix se 117 nominacemi. Vloni se Netflixu podařilo být v celkovém počtu nominací úspěšnější než HBO, letos si televize opět prohodily role. K nejúspěšnějším titulům Netflixu dle porotců patří soudní drama When They See Us nebo komedie hrající si s časem Russian Doll.

20 nominací získalo Amazon Studio se svým komediálním seriálem The Marvelous Mrs Maisel o ženě, které se rozpadá rodinný život, zatímco ona zkouší prorazit v žánru stand-up komedie.

O jednu méně, 19 nominací, pro HBO získal seriál Černobyl, vracející se k havárii jaderné elektrárny z dubna 1986 a jejím následkům.

New York Times upozorňují, že velká pozornost se bude opět upínat k herečce Julii Louisové-Dreyfusové. Ta za roli americké vrcholové političky v seriálu Viceprezident(ka) již šestkrát získala Emmy pro nejlepší komediální herečku.

Tentokrát může v rozhodování porotců hrát roli fakt, že Louisová-Dreyfusová se do seriálu nedávno vrátila po oznámení, že bojovala s rakovinou prsu.

Šanci stát se nejlepším komediálním seriálem mají letos kriminální komedie Barry, sitcom The Marvelous Mrs. Maisel a právě Viceprezident(ka). Ta by po letech 2013, 2015 a 2017 mohla proměnit už čtvrtou nominaci.

O titul nejlepšího dramatického seriálu se s Hrou o trůny utkají kriminální drama Volejte Saulovi, komediální drama Tohle jsme my či thrillerová série Na mušce s dramatem Boj o moc.

Nominanty na nejlepšího herce v hlavní roli v komediálním seriálu se stali Bill Hader (Barry), Michael Douglas (The Kominsky Method) nebo Don Cheadle (Černé pondělí), z hereček v této kategorii to jsou Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel) nebo Christina Applegateová (Dead to Me).

V kategorii minisérie proti sobě stojí pětidílný Černobyl, drama Útěk z vězení v Dannemoře, kriminální seriál When They See Us či thriller Ostré předměty.

Mezi zábavními talkshow byli opět nominováni John Oliver nebo Stephen Colbert, třetí rok po sobě naopak porotci opomenuli Jimmyho Fallona, který svou show vysílá na televizi NBC.

Televizní ceny Emmy budou v americkém Los Angeles uděleny 22. září. O nominace tentokrát mohly usilovat seriály, které měly premiéru od 1. června loňského roku do letošního 31. května.

Vybrané nominace na televizní ceny Emmy 2019

Nejlepší dramatický seriál Volejte Saulovi

Bodyguard

Hra o trůny

Na mušce

Ozark

Pose

Boj o moc

Tohle jsme my Komediální seriál Barry

Potvora

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Viceprezident(ka) Televizní film či seriál s omezenou distribucí: Černobyl

Útěk z vězení v Dannemoře

Fosse/Verdon

Ostré předměty

When They See Us Herec v kategorii komedie Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Černé pondělí

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek Herečka v kategorii komedie Christina Applegateová, Dead to Me

Rachel Brosnahanová, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louisová-Dreyfusová, Viceprezident(ka)

Natasha Lyonneová, Russian Doll

Catherine O'Harová, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridgeová, Potvora Herec v kategorii drama Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, Tohle jsme my

Kit Harington, Hra o trůny

Bob Odenkirk, Volejte Saulovi

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, Tohle jsme my Herečka v kategorii drama Emilia Clarkeová, Hra o trůny

Jodie Comerová, Na mušce

Viola Davisová, Vražedná práva

Laura Linneyová, Ozark

Mandy Mooreová, Tohle jsme my

Sandra Ohová, Na mušce

Robin Wrightová, Domek z karet

Speciál DVtv k vyvrcholení seriálu Hra o trůny