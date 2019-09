Uspěla Hra o trůny i Černobyl. Porotci televizních Emmy ocenili také seriál Potvora

Foto: Reuters

Fantasy drama Hra o trůny a britská komedie Potvora v noci na dnešek získaly hlavní americké televizní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu večera, který se konal v losangeleském Microsoft Theater, byl plný zvratů a leckdy upřednostnil nováčky před opakovanými vítězi.

Nejlepším hercem za dramatický výkon v seriálu Pose porota vyhlásila Billyho Portera. Je to poprvé, kdy v této kategorii uspěl muž otevřeně se hlásící k homosexuální orientaci. Cena pro herečku putuje k Angličance Jodie Comerové za to, jak ztvárnila vyšinutou nájemnou vražedkyni v seriálu Na mušce. Comerová soupeřila se svou kolegyní ze seriálu Sandrou Ohovou a při přebírání sošky se na dálku omluvila rodičům, že je dnes na ceremoniál nepozvala. "Nemyslela jsem si, že to přijde už teď," přiznala.

Nečekaně si herečka a autorka Potvory Phoebe Waller-Bridgeová odnesla i sošku za nejlepší výkon v komediálním seriálu. V této kategorii překonala Julii Louis-Dreyfusovou, favorizovanou za politickou Viceprezident(ku), i Rachel Brosnahanovou z The Marvelous Mrs. Maisel.

Čtyřiatřicetiletá Angličanka Waller-Bridgeová, která Potvoru napsala pro Amazon Studios a jako scenáristka se v nejbližší době bude podílet na nové bondovce, převzala ještě Emmy za nejlepší komediální scénář.

"Tohle začíná být směšné," konstatovala Waller-Bridgeová, když si na pódium přišla pro svou třetí a poslední sošku večera. Při té příležitosti oznámila, že letošní druhá řada Potvory byla poslední. "Zdá se mi to jako nejkrásnější způsob, jak říct sbohem," vysvětlila.

Potvoru, která se zrodila z vystoupení své autorky na festivalu Edinburgh Fringe, označil britský deník Guardian za překvapení večera.

Bill Hader získal svou druhou Emmy za to, jak v seriálu Barry ztělesnil deprimovaného nájemného zabijáka, jenž se dá na herectví.

Američan Peter Dinklage alias Tyrion Lannister ze Hry o trůny už počtvrté získal cenu za herecký výkon ve vedlejší roli. Využil to, aby poděkoval tvůrcům seriálu Davidu Benioffovi a Danu Weissovi. "Dave, Dane, kvůli vám jsme prošli zkouškou ohně i ledu," řekl Dinklage v narážce na název knižní předlohy Hry o trůny. "A já bych neváhal ani vteřinu a hned bych s vámi do toho šel znova," dodal.

Fantasy seriál od HBO byl už před dnešním ceremoniálem s 38 soškami nejúspěšnějším projektem v historii Emmy a opětovným favoritem, přestože na to, jak tvůrci v květnu uzavřeli závěrečnou osmou řadu, si mnozí fanoušci stěžovali.

Dnes Hra o trůny nakonec posbírala dalších 12 trofejí. "Je neuvěřitelné, že jste všichni pořád naživu. Že jsme to nakonec opravdu dokončili," poděkoval kolegům tvůrce seriálu Dan Weiss.

Ve sledované kategorii seriálů s limitovanou distribucí porotci nakonec upřednostili Černobyl, který obdržel dohromady 10 sošek včetně těch za scénář a režii, před sledovaným seriálem When They See Us scenáristky a režisérky Avy DuVernayové. Ten rovněž inspirovala skutečná událost z konce 80. let, kdy byla v newyorském Central Parku znásilněna mladá joggerka, běloška. Policie ještě týž večer zadržela několik mladíků tmavé pleti, které pak křivě obvinila ze znásilnění.

Za výkon ve When They See Us byl dnes nejlepším nováčkem vyhlášen jedenadvacetiletý herec z Bronxu Jharrel Jerome. Sošku věnoval "pětici mužů, které dnes známe jako těch pět očištěných", řekl v narážce na nespravedlivě obviněné černochy z incidentu v Central Parku. Ti při předávání Emmy seděli v publiku a při této výzvě povstali.

Nejlepší talkshow byla počtvrté za sebou vyhlášena Last Week Tonight With John Oliver.

Z firem je vítězem večera HBO, která i díky úspěchu Hry o trůny posbírala 34 sošek. Její mateřská firma AT&T na jaře představí novou rozšířenou streamovací službu HBO Max, která by měla HBO posílit v boji s konkurenčními Netflixem, Amazon Prime Video a novými videotékami Disneyho či Applu.

Právě Netflix dnes skončil na druhém místě, obdržel 27 cen včetně té pro nejlepší televizní film - porotcům se zalíbil jeho interaktivní Black Mirror: Bandersnatch, v němž diváci sami určují, jak se bude příběh vyvíjet.

Podle deníku New York Times však Netflix bodoval spíše ve vedlejších kategoriích a dnešní výsledky může vnímat jako prohru. Například na sošku pro nejlepší drama byl Netflix nominován posedmé a opět neuspěl, stejně jako ani po šesti nominacích nemá komediální Emmy.



Amazon si díky soškám pro Potvoru a The Marvelous Mrs. Maisel odnáší 15 trofejí. Televize Hulu uspěla s pokračováním dramatu Příběh služebnice.

Předávání Emmy, kterým poslední dobou klesá sledovanost, letos poprvé po 16 letech nemělo moderátora, stejně jako nedávné filmové Oscary. Televizní ceremoniál pokaždé vysílá jiná stanice, letos to byla po čtyřech letech znovu síť Fox.

Americký deník New York Times dodává, že byť dnešek byl především oslavou televize, televizní tvorba v Hollywoodu nikdy nebyla tak populární a nikdy se v ní také netočilo tolik peněz, přesto ve městě momentálně nepanuje oslavná nálada.

Přes 7000 scenáristů pracujících na seriálech i filmech je momentálně v ostrém sporu se svými agenty, s nimiž přerušili styky na doporučení odborových organizací.