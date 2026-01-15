Přeskočit na obsah
15. 1.
Film

Elvis vstává z mrtvých. Unikátní film nabízí dosud neviděné záběry z jeho koncertů

Nový koncertní snímek dokumentuje slavnou éru, během níž legendární Elvis Presley žil a vystupoval v Las Vegas. Režisér Baz Luhrmann objevil jedinečný a dosud nezveřejněný materiál v rámci příprav na natáčení hraného filmu Elvis a sestříhal z něj stominutový hudební zážitek. Do českých kin film vstoupí 26. února.

Koncertní film Baze Luhrmanna EPiC: Elvis Presley in Concert bude v českých kinech k vidění od 26. února 2026.
Koncertní film Baze Luhrmanna EPiC: Elvis Presley in Concert bude v českých kinech k vidění od 26. února 2026.Foto: CinemArt
Reklama

Na sklonku šedesátých let vyrazil Elvis Presley do Las Vegas, aby tu odehrál pár koncertů. Permanentně vyprodané sály mu ale zásadně změnily plány, takže se několik málo týdnů protáhlo na neuvěřitelných sedm let.

Trailer k filmu EPiC: Elvis Presley in Concert. | Video: CinemArt

Režisér Baz Luhrmann nalezené záběry z tohoto období využil k natočení působivého hudebního filmu, v němž se ty největší Elvisovy hity střídají s unikátními záběry ze zákulisí. Divák tak má možnost poznat umělce nejen jako muzikanta, ale především jako lidskou bytost.

“Chtěli jsme natočit film, který nebude ani dokument, ani klasický koncertní záznam. Snažili jsme se divákům poskytnout snový zážitek, filmovou báseň, v níž jim Elvis odzpívá a odvypráví svůj životní příběh stylem, jaký dosud nepoznali,”, říká režisér Baz Luhrmann. 

