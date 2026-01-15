Elvis vstává z mrtvých. Unikátní film nabízí dosud neviděné záběry z jeho koncertů

Nový koncertní snímek dokumentuje slavnou éru, během níž legendární Elvis Presley žil a vystupoval v Las Vegas. Režisér Baz Luhrmann objevil jedinečný a dosud nezveřejněný materiál v rámci příprav na natáčení hraného filmu Elvis a sestříhal z něj stominutový hudební zážitek. Do českých kin film vstoupí 26. února.
Na sklonku šedesátých let vyrazil Elvis Presley do Las Vegas, aby tu odehrál pár koncertů. Permanentně vyprodané sály mu ale zásadně změnily plány, takže se několik málo týdnů protáhlo na neuvěřitelných sedm let.
Režisér Baz Luhrmann nalezené záběry z tohoto období využil k natočení působivého hudebního filmu, v němž se ty největší Elvisovy hity střídají s unikátními záběry ze zákulisí. Divák tak má možnost poznat umělce nejen jako muzikanta, ale především jako lidskou bytost.
“Chtěli jsme natočit film, který nebude ani dokument, ani klasický koncertní záznam. Snažili jsme se divákům poskytnout snový zážitek, filmovou báseň, v níž jim Elvis odzpívá a odvypráví svůj životní příběh stylem, jaký dosud nepoznali,”, říká režisér Baz Luhrmann.
Celá galaxie a nic v ní. Otevřené světy jsou pro hráče často nafouknutá nuda, říká Möwald
Zatímco dříve byl otevřený svět znakem technologického i designového posunu, dnes se stal běžnou součástí velkých her. Herní novinář Jaromír Möwald v podcastu Krotitelé bossů vysvětluje, proč tento koncept ne vždy funguje a kdy se z něj stává spíš překážka než výhoda.
Přes třikrát víc než nových. Trh s ojetinami v Česku kvete, průměrná cena překročila nečekanou hranici
V loňském roce se v Česku prodalo 248 719 nových osobních aut. Ojetých vozů se přitom prodalo více než třikrát tolik – celkem 847 677. Čísla ukazují, že ojetý trh stále dominuje a pro mnoho řidičů je hlavní cestou, jak se k autu dostat. Průměrná cena ojetiny přitom roste.
ŽIVĚPo středečních 19 hodinách se sněmovna vrací k jednání o důvěře vládě
Sněmovna obnovila ve čtvrtek dopoledne jednání o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Zatím trvalo 19 hodin. Do rozpravy bylo přihlášeno ještě 23 poslanců z původních šesti desítek. K hlasování se tak členové dolní parlamentní komory dostanou nejdříve odpoledne. Rozhodování o osudu kabinetu Andreje Babiše (ANO) by mohly oddálit také povinné pravidelné ústní interpelace, které mají začít ve 14:30.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Chybí sebereflexe.“ Soud odmítl žádost Feriho o podmíněné propuštění
Okresní soud v Teplicích ve čtvrtek zamítl žádost bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce i soudu zatím Feri neprokázal polepšení.