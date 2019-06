V Rusku možná Elton John není gay. Z filmu zmizela homosexualita i zmínka o manželovi

Elton John kritizuje ruské cenzory, kteří z jeho životopisného filmu Rocketman odstranili scény s homosexuálním podtextem. Podle zpěváka je toto rozhodnutí "krutě nepřejícné k lásce mezi dvěma lidmi".

Anglický zpěvák a klavírista Elton John a autoři snímku Rocketman, který líčí jeho vzestupy i pády, tak reagovali na zprávy ruských médií. Podle nich cenzoři z filmu Rocketman vystříhali scény znázorňující sex mezi muži nebo užívání drog.

"Nejostřejším možným způsobem odsuzujeme snahu podbízet se místním zákonům a zcenzurovat Rocketmana pro ruský trh," vzkazují tvůrci. "Fakt, že místní distributor některé scény odstranil, a znemožnil tak divákům vidět film v podobě, v jaké byl zamýšlen, je smutným dokladem toho, v nakolik rozděleném světě stále žijeme a jak umí být krutě nepřejícný k lásce mezi dvěma lidmi," dodali autoři.

"Jsem sklíčený z rozhodnutí cenzurovat náš film pro ruský trh," stojí v samostatném prohlášení herce Tarona Egertona, který ve filmu ztvárnil Eltona Johna.

Anglickojazyčný deník Moscow Times v pátek citoval ruského filmového kritika, který Rocketmana viděl 16. května při světové premiéře v Cannes a nyní znovu na novinářské projekci v Rusku.

Z verze, kterou budou uvádět ruská kina, podle kritika Jegora Moskvitina zmizelo několik obrazů dohromady čítajících zhruba pět minut. Patří mezi ně scéna znázorňující homosexuální styk, v níž účinkuje Taron Egerton v roli Eltona Johna.

Jiný filmový novinář Anton Dolin na Facebooku napsal, že z ruské verze Rocketmana zmizely "všechny scény s líbaním, sexem nebo orálním sexem mezi muži".

Podle Dolina se sice dohromady jedná zhruba jen o pět minut, ty jsou ale pro vyznění snímku a jeho umělecký záměr klíčové. Změny se týkají jak ruské dabované verze, tak té anglické s ruskými titulky, doplnil Dolin.

Distributor navíc zasáhl i do úplného závěru filmu, kde je na plátně napsáno, že Elton John dnes žije se svým manželem Davidem Furnishem a vychovávají děti. V původní verzi toto sdělení doprovází jejich fotografie. Furnish je navíc jedním z producentů snímku.

V ruské verzi se však na plátně objeví jen napís, že Elton John založil nadaci na boj proti AIDS a dál pracuje na nové hudbě se svým kolegou Berniem Taupinem.

Ruská státní agentura TASS v sobotu potvrdila, že distributor skutečně podnikl "opatření nutná k tomu, aby film neodporoval ruským zákonům". Rocketmana v Rusku distribuuje společnost Central Partnership, činí tak na základě dohody, kterou roku 2008 uzavřela s americkým Paramountem.

Ten v sobotu doplnil, že "film uvádíme po celém světě nehledě na jeho rating, ale jako všechna studia musíme respektovat místní zákony a nařízení".

Snímek Rocketman, jenž zatím sbírá pozitivní ohlasy, začala kina na celém světě promítat tento týden.

Dvaasedmdesátiletý Elton John je známý nejen jako hudebník a autor hitů Goodbye Yellow Brick Road či Your Song, ale také jako aktivista bojující za práva homosexuálů. V minulosti Elton John kritizoval ruský zákon, který od roku 2013 zakazuje "propagaci netradičních sexuálních vztahů mezi mladistvými".

Organizace Amnesty International však dnes upozornila, že film Rocketman je v Rusku beztak přístupný jen lidem starším 18 let, a tak by mladistvé ohrozit nemohl, i kdyby snad znázorňování homosexuality představovalo nějaké nebezpečí. "Je to jen další důkaz toho, jak je zneužíván ruský zákon o takzvané propagaci homosexuality, který podkopává svobodu projevu a povzbuzuje homofobii," uvedla organizace.

V roce 2015 ruský prezident Vladimir Putin avizoval, že je ochotný se s Eltonem Johnem setkat. Zpěvák následujícího roku v květnu skutečně koncertoval v Moskvě, s Putinem se ale nesešel.

Poprvé Elton John v někdejším Sovětském svazu vystoupil roku 1979.

