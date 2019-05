Elton John pustil štáb do svých temných koutů. Životopisný film osobně uvedl v Cannes

S odznáčkem se svými iniciálami na klopě přiletěl na filmový festival v Cannes dvaasedmdesátiletý anglický zpěvák a klavírista Elton John.

Krátce poté, co koncertoval v Praze, se teď na francouzské Riviéře prošel po červeném koberci u příležitosti světové premiéry Rocketmana.

V tomto životopisném snímku Eltona Johna hraje mladý Brit Taron Egerton. Film vypráví zpěvákův příběh od okamžiku, kdy jako dítě poprvé sáhl na klavír, přes první krůčky v hudebním průmyslu až po okamžik, kdy poprvé nadchl americkou hudební scénu a začal pořádat večírky s alkoholem a drogami.

To vše na plátně doprovází jeden Eltonův hit za druhým. Snímek se nevyhýbá ani fantaskním scénám, v jedné se například zpěvák při koncertu vznáší nad klavírem. Jindy s tanečníky upadá do drogového snu.

Film Rocketman v Cannes nebyl zařazen do soutěžní sekce, a tak ani nemůže usilovat o ceny. Přesto se jedná o jeden z nejočekávanějších snímků letošního ročníku. Na slavnostní projekci Rocketmana nechyběly známé herečky Julianne Mooreová, Eva Longoria, Shailene Woodleyová nebo Priyanka Chopra.

Elton John fotografům zapózoval v červených brýlích ve tvaru srdce, navíc zdobených drahokamy, a po boku svého manžela Davida Furnishe.

Rocketmana natočil třiapadesátiletý britský režisér Dexter Fletcher, který už s představitelem hlavní role Taronem Egertonem spolupracoval před třemi roky na filmu Orel Eddie.

Jejich novinka Rocketman si v mnoha ohledech půjčuje od tradičních hollywoodských muzikálů, například v tanečních scénách odehrávajících se na pouti nebo v hospodě z dob Eltonova mládí.

Česká kina začnou Rocketmana promítat 30. května. | Video: CinemArt | 01:44

Elton John, narozený jako Reginald Dwight v hrabství Middlesex na jihovýchodě Anglie, se stal jedním z komerčně nejúspěšnějších světových hudebníků. Film se zaměřuje na jeho nesnadný vztah s citově nepříliš empatickým otcem a přísnou matkou. Stejně tak se snímek věnuje období, kdy se Elton jako mladý stal závislým na drogách a alkoholu.

Film dále zachycuje zpěvákův přátelský vztah s Berniem Taupinem, který napsal texty k největším hitům včetně třeba Your Song. Ve filmu Taupina hraje Jamie Bell.

Ani skutečný Bernie Taupin nechyběl při premiéře Rocketmana v Cannes. V závěrečných scénách filmu při slavnostní projekci už publikum tleskalo nahlas. A když se v sále rozsvítilo, představitel hlavní role Egerton měl slzy v očích.

Druhý den po premiéře Egerton dodal, že při natáčení Rocketmana se s Eltonem Johnem sblížil. Vztah k jeho hudbě měl prý ale už dávno. Když se Egerton jako mladík hlásil na konzervatoř, při přijímacích zkouškách zpíval Eltonovu píseň Your Song.

"Dnes jsem hrdý na to, že ho mohu označit za přítele. Je neuvěřitelně vlídný, zajímavý, vřelý," říká Egerton. "Ponořil jsem se do jeho hudby. Strávil jsem s ním spoustu času a zjistil jsem, že se s ním dá bavit úplně o čemkoliv," dodává.

Devětadvacetiletý britský herec na sebe dosud upozornil účinkováním ve filmech Kingsman nebo Robin Hood. Teď má v roli Eltona Johna šanci stát se světovou hvězdou.

Pozornost médií se k němu v Cannes upřela také v okamžiku, kdy s Eltonem Johnem vystoupil na pódium a krátce zazpíval.

První kritiky na Rocketmana jsou zatím opatrné. Recenzenti si pochvalují hudební pasáže, snímek ale označují za místy přeslazený.

"Režisér Fletcher popové hvězdě vysochal překypující pomník. Stylem vyprávění je plný klišé, ale hudebně se opírá o Eltonovy rané hity," konstatoval kritik Peter Debruge v časopisu Variety.

Filmař Fletcher po slavnostní projekci doplnil, že Rocketman vypráví o Eltonově "chuti do života". Nesnažil se prý ukázat zpěváka v nejlepším možném světle.

"V jeho minulosti neexistuje žádný temný kout, do kterého by nás nepustil, žádný, o kterém by nechtěl, abychom natáčeli," dodal Fletcher.

Rocketmana začnou zdejší kina promítat přespříští čtvrtek 30. května, snímek v Česku distribuuje společnost CinemArt.