Film

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 2 hodinami
Natáčení koprodukční česko-slovensko-německo-polské historické minisérie Anežka zachycuje v dramatickém ztvárnění vůbec poprvé příběh inspirovaný životem svaté Anežky České – jedné z nejvýznamnějších žen českých dějin. Výběr lokací zahrnuje řadu historických míst po celé České republice, mimo jiné Anežský klášter, hrad Cheb, baziliku v Třebíči, hrady Lipnice a Zvíkov.
Hlavní roli Anežky České v televizní minisérii Anežka ztvárnila Eliška Křenková.
Hlavní roli Anežky České v televizní minisérii Anežka ztvárnila Eliška Křenková. | Foto: Zuzana Panská

"Anežka je dvoudílná historická minisérie, která poprvé přibližuje osud přemyslovské princezny narozené do mocenských her a sňatkové politiky - a zároveň ženy, která se dokázala vzepřít svému předurčení a stát se vizionářkou své doby. Minisérie kombinuje dvě roviny: osobní drama ženy, která nachází vlastní cestu, a moderní interpretaci středověku skrze ženskou perspektivu. Zkoumá témata hodnoty lidského života, spravedlnosti, genderové rovnosti, soucitu i zodpovědnosti moci. Hlavní roli Anežky ztvárňuje držitelka Českého lva Eliška Křenková, režie se ujala také držitelka Českého lva Lenka Wimmerová," vysvětluje kreativní producentka České televize Tereza Polachová.

Anežka, minisérie
Anežka, minisérie
Anežka, minisérie
Anežka, minisérie
Anežka, minisérie Zobrazit 6 fotografií

Minisérie divákům představí dosud nevyprávěný příběh světice, která - podle některých - duchovně provázela českou společnost až k sametové revoluci v roce 1989, kdy byla svatořečena. Zároveň přinese inspirativní portrét ženy, která dokázala přesáhnout limity své doby a naplnit vše, k čemu měla předpoklady.

"Anežčin příběh je nadčasový. Ukazuje hodnoty, které jsou blízké i dnešnímu publiku - rodinu, přátelství a odvahu jít vlastní cestou. Anežka se vzdala privilegií i osobního štěstí, aby pomáhala druhým. Její schopnost proměnit ztrátu v pozitivní čin je pro dnešní svět velkou inspirací," uvádí producentka Film Kolektiv Karla Stojáková.

Související

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

David Becher, dokument

Minisérie vzniká podle scénáře Terezy Brdečkové, která k předloze říká: "Legenda praví, že Anežka byla patronka, léčitelka, zakladatelka řádů. Naše Anežka je ale mnohem víc: silná a moudrá žena, která odmítla být královským zbožím na prodej. Prošla těžkou životní zkušeností a poznala, na čem opravdu záleží: na sebeúctě, boží i lidské lásce a soudržnosti."

Natáčení probíhá na klíčových historických místech, která příběhu dodávají nejen autenticitu, ale i velkorysý vizuální rozsah. Anežka je projektem o odvaze, lidskosti a naději - příběhem ženy, jejíž hlas překročil staletí.

 
Mohlo by vás zajímat

Modří tvorové se vrací. Chystá se premiéra Cameronovy ságy Avatar: Oheň a popel

Modří tvorové se vrací. Chystá se premiéra Cameronovy ságy Avatar: Oheň a popel

Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Dívka, která dá na rady moudrých mužů. Romantická komedie Na horách působí uměle

Dívka, která dá na rady moudrých mužů. Romantická komedie Na horách působí uměle
2:32

Z poblouznění komunismem ho vyléčila Sibiř. Filmař a mystik Jasný zažil neuvěřitelné

Z poblouznění komunismem ho vyléčila Sibiř. Filmař a mystik Jasný zažil neuvěřitelné
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Anežka Přemyslovna Eliška Křenková Lenka Wimmerová Tereza Brdečková Historický (filmový žánr) Česká televize

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

ŽIVĚ
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Desítky tisíc lidí přijdou kvůli superdávce o peníze a mohou se dostat do potíží, varuje sociální pracovník Mikoláš Opletal.
před 1 hodinou
Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Zástupci týmu Mercedes odmítli, že by jejich jezdec Andrea Antonelli v závěru Velké ceny Kataru úmyslně přepustil pozici Landu Norrisovi z McLarenu.
před 2 hodinami
Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc
4:53

Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc

Paní Janě padl na Ukrajině syn Karel, paní Ivana byla u svého Martina, když zemřel na následky zranění na Ukrajině.
před 2 hodinami

Pravoslavná církev čelí návrhu na konkurz kvůli dluhům na platech

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s pravoslavnou církví. Návrh podal kvůli údajným dluhům na platech jeden z kněží a požaduje vyhlášení konkurzu, tedy tedy likvidačního řešení úpadku.…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo
Prohlédnout si 12 fotografií
Proti skupině zhruba dvou tisíc demonstrantů, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA.
Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD od něj letos v lednu distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila (na snímku demonstrant s vlajkou hnutí Antifa, v USA a Maďarsku zakázaném jako teroristická organizace).
před 2 hodinami
Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Česká televize natáčí dvoudílný historický snímek, který vůbec poprvé zachycuje život svaté Anežky České v dramatickém ztvárnění.
Další zprávy