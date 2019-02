Němci jsou ve při s Netflixem. Kvůli filmu na Berlinale napsali ministryni

Premiéru nového historického filmu nazvaného Elisa & Marcela, který režisérka Isabel Coixetová natočila o dvou španělských lesbách, na festivalu Berlinale zastínil spor. Týká se streamovací videotéky Netflix, přesněji řečeno otázky, zda filmy vytvořené pro tuto platformu patří na renomovanou kinematografickou přehlídku.

Provozovatelé více než 180 německých kin, mezi nimiž jsou také ta nezávislá artová, napsali tamní ministryni kultury Monice Grüttersové a programovému řediteli Berlinale Dieteru Kosslickovi. V dopise žádají, aby byl film Elisa & Marcela vyřazen ze soutěže.

"Berlinale reprezentuje velké plátno, Netflix malou obrazovku. Chceme, aby to tak zůstalo. Neradi bychom, aby se z festivalu, který je co do návštěvnosti zhruba 300 tisíc diváků ročně největším na světě, stala televizní přehlídka," stojí v dopise.

Pořadatelé Berlinale však výtky odmítají. Poukazují na to, že snímek Elisa & Marcela splňuje pravidla pro účast v soutěži - mimo jiné tím, že zamíří do kin ve Španělsku.

Agentura ČTK dodává, že snímek produkovaný Netflixem či jinou streamovací službou na Berlinale ještě nikdy o cenu nesoutěžil. Programový šéf festivalu Dieter Kosslick si proto byl dopředu vědom, že mohou nastat problémy. Od Netflixu si vyžádal potvrzení, že film bude uveden ve španělských kinech předtím, než ho firma nabídne svým předplatitelům na internetu.

Podle Kosslicka musí jít Berlinale s dobou a reagovat na zásadní změny v branži, které vedou k výraznému nárůstu produkce i vlivu streamovacích služeb.

Internetová videotéka Netflix dlouhodobě vybízí své předplatitele, ať se na filmy raději dívají doma, než aby chodili do kina. Tím platforma ohrožuje tradiční model filmového průmyslu. Mnohé světové řetězce kin proto odmítají uvádět snímky, které Netflix natočil, a někteří špičkoví režiséři se od firmy distancovali - nechtějí, aby jejich díla diváci viděli jen na malé obrazovce.

Osmapadesátiletá španělská režisérka Isabel Coixetová, autorka Elisy & Marcely, se svou pozici tento týden snažila vysvětlit německým novinářům. Na výrobu filmu o dvou lesbách se snažila sehnat peníze deset let, nikde ale neuspěla. Proto se obrátila na Netflix, který projekt zafinancoval.

Podle Coixetové není fér nyní žádat, aby byla Elisa & Marcela odstraněna z berlínské soutěže "ve jménu kultury", jak řekla režisérka. "Nezlobte se, ale to pak není žádná kultura. Kultura je přece o tom, že respektujeme autora. Když říkáte, že film tu nemá co dělat, pak autora nerespektujete," namítá režisérka.

Isabel Coixetová natočila film o lesbách, které začátkem 20. století musely opustit katolické Španělsko. | Video: Netflix

Netflix už se v podobném sporu ocitl loni na francouzském festivalu v Cannes. Ten rozhodl, že snímky Netflixu do soutěže nezařadí, dokud je firma nejprve neuvede v biografech. Internetová videotéka následně rozhodla, že se canneské soutěže nezúčastní.

Naopak festival v Benátkách se rozhodl jít opačnou cestou a snímek Netflixu vloni do soutěže zařadil. Ten film - Roma od režiséra Alfonsa Cuaróna - v Benátkách získal hlavní cenu Zlatého lva, minulý měsíc přidal dva americké Zlaté glóby a nyní je nominován na deset Oscarů.

Poetický černobílý snímek Isabel Coixetové vychází ze skutečného příběhu Elisy Sánchezové Lorigové a Marcely Gracie Ibeasové. Na plátně se do sebe zamilují roku 1898 ještě jako studentky klášterní školy na severozápadě Španělska. Když na to ale přijdou rodiče jedné z dívek, pošlou ji studovat do vzdáleného Madridu.

Dívky si však dál dopisují, po studiích začínají učit ve vesnicích nedaleko od sebe a nakonec opět nacházejí cestu, jak se stýkat. To, jak se jejich vztah rozvine také po sexuální stránce, film zobrazuje otevřeně. K překvapení mnoha diváků i nevoli kritiků nechybí erotická scéna s mrtvou chobotnicí, píše agentura ČTK.

Hrdinkám se následně roku 1901 podaří, aby byly oddány - jedna z nich si ostříhá vlasy, nalepí knír, oblékne pánský oděv a oddávajícímu se představí jako muž jménem Mario.

Sňatky lidí stejného pohlaví byly přitom ve Španělsku povoleny až roku 2005.

Film Elisa & Marcela obsahuje například scénu, ve které katoličtí a konzervativní vesničané přestávají posílat děti do školy, kde jedna z dívek učí. Tu druhou občané fyzicky napadají. Jindy se dav srotí před domem, v němž ženy bydlí, a vysklí jim okna, hrozí vidlemi a obě ženy uráží.

Protagonistky se rozhodnou uprchnout do Argentiny, při přípravách útěku jsou ale zadrženy a uvězněny.

"Chtěla jsem ukázat, že lidi se milovali i kdysi dávno a láska už tehdy neznala pravidla. Nechme lidi žít, jak chtějí, a nemluvme jim do jejich sexuality," vysvětluje režisérka Coixetová, čeho chtěla svým snímkem docílit.

"Ráda bych, aby tento příběh znal celý svět. Protože na světě pořád žijí spousty takových Elis a Marcel," dodává osmadvacetiletá herečka Natalia de Molina, která ztvárnila Elisu.

Film Elisa & Marcela, který byl natočen v průběhu čtyř týdnů, je jedním ze šestnácti titulů soutěžících o ceny na festivalu Berlinale. Výsledky v sobotu večer oznámí porota vedená francouzskou herečkou Juliette Binocheovou.