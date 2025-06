Co všechno udělá matka pro dceru? Film Echo Valley testuje limity rodičovské lásky

Tvůrci hvězdně obsazeného dramatu Echo Valley, které je dostupné na streamovací platformě Apple TV+, zkoumají, kam až může zajít bezpodmínečná mateřská láska. Slibný potenciál příběhu však oslabuje jeho žánrová nekonzistence a křečovitá snaha o překvapivé zvraty na úkor uvěřitelnosti.

Filmový titul je odvozen od názvu farmy na pensylvánském venkově, kde žije stárnoucí vdova Kate ztvárněná Julianne Mooreovou. Žena se marně snaží vyrovnat se smrtí své manželky, která tragicky zemřela před devíti měsíci. Na provoz chátrajícího koňského ranče navíc nemá dost peněz. Je proto nucena požádat o finanční pomoc svého bývalého manžela, právníka Richarda, jehož ztělesňuje Kyle MacLachlan, někdejší představitel agenta Coopera v Lynchově seriálu Městečko Twin Peaks.

Traumatizovaná Kate se o to více upíná na svoji sebedestruktivní dospělou dceru Claire (s živočišnou intenzitou ji hraje Sydney Sweeneyová), která se opakovaně odmítá léčit ze své drogové závislosti. Narkomanka se jedné deštivé noci nečekaně vrátí na matčinu farmu. Je zjevně v šoku a na oblečení má cizí krev. Bůhví pokolikáté už se pohádala se svým feťáckým přítelem, tentokrát však jejich roztržka vyústila v jeho smrt. Claire se přizná, že na ní nese přímou vinu.

Kate, která je zvyklá dceru chránit v každé situaci a zároveň neklást mnoho otázek, okamžitě začne jednat. Mladíkovu mrtvolu, zabalenou od hlavy k patě do plachtoviny, naloží do auta a zbaví se jí v nedalekém jezeře Marsh Creek. Zdánlivě je tím vše vyřešeno. Jenže krátce nato Claire z farmy bez vysvětlení odejde a u jejích dveří se naopak objeví drogový dealer Jackie. Záludný sociopat, kterého úlisně zosobňuje Domhnall Gleeson. Dobře ví, co Kate udělala, a začne ji vydírat.

Jako soukromý bankomat

Režisér Michael Pearce se zpočátku soustředí na vztah Kate a její dcery, která bezostyšně zneužívá matčinu lásku a zkouší různé manipulační taktiky, jak z ní vymámit peníze. Chová se k ní, jako by byla její soukromý bankomat.

Dívku závislou na drogách, ale také na jejím partnerovi, který je typickým zástupcem tzv. white trash, Sydney Sweeneyová vybavila znepokojující nepředvídatelností. V průběhu jediné scény se dokáže proměnit ze zoufale žadonící holčičky ve vzteklou agresorku, která neváhá matku vydírat, a dokonce ji fyzicky napadnout, když jednou nedostane to, co chce.

Sedmadvacetiletá herečka v roli Claire znovu dokazuje šíři svého talentu. Pro obdivovatele atraktivní hvězdy, která zaujala v seriálech Euforie nebo Bílý lotos, bude možná poněkud šokující pohled na její strhanou a nenalíčenou tvář. Jsou na ní dokonce viditelné - a maskéry zjevně ještě zdůrazněné - různé pupínky a další nedokonalosti její pleti.

Postava Kate prochází výraznějším vývojem. Julianne Mooreová ji zpočátku vykresluje jako zaslepeně chápavou až submisivní matku, která se utápí hluboko ve svém smutku a v obavě, že definitivně ztratí svoji jedinou dceru. V momentě, kdy začne být ohrožována i ona sama, se však začne měnit. Hereččin subtilní výkon z ní naštěstí nečiní žádnou akční hrdinku, ale ženu, která je navzdory své zranitelnosti a křehkosti obdařena stoickou vnitřní silou a chladnou inteligencí.

Samotný příběh se v několika aspektech až nápadně podobá téměř čtvrtstoletí starému thrilleru Temná voda. V něm herečka Tilda Swintonová ztvárnila matku, která se domnívá, že její homosexuální syn zabil svého milence. Podobně jako Kate v Echo Valley i ona stejným způsobem zahladí stopy a z lásky ke svému dítěti kryje jeho zločin, čímž se i ona sama dopouští trestného činu. V obou filmech jsou protagonistky rovněž konfrontovány s bezskrupulózním vyděračem.

Dva filmy v jednom

Na rozdíl od filmu Temná voda zápletka Pearceova snímku kombinuje dva odlišné žánry: rodinné drama a kriminální thriller. To by samo o sobě nemuselo vadit, kdyby mezi nimi bylo kompaktnější propojení. Echo Valley však působí, jako by to byly spíše dva filmy v jednom.

Dokládá to i pozdější (ne)přítomnost některých postav v průběhu filmu. Bývalý manžel Kate a otec Claire se objeví jen na začátku v jedné ani ne tříminutové scéně a pak nenávratně zmizí. Z druhého dějství se dokonce téměř vytratí i postava samotné Claire, ačkoli byla právě ona středobodem všech předchozích dramatických událostí.

Zatímco první část dramatu, kterou kameraman Benjamin Kračun zaplňuje atmosférickými obrazy pensylvánské přírody, přibližuje vztah matky a dcery, druhá přeřazuje na jiný žánrový i rychlostní stupeň a zaměřuje se na příběh matky a vyděrače. Scenárista Brad Ingelsby, tvůrce minisérie Mare z Easttownu, se napětí pokouší umocnit dvěma zásadními zvraty. Vychází přitom z toho, že některé důležité skutečnosti byly dříve nahlíženy optikou tzv. nespolehlivého vypravěče.

První ze zvratů je přesto celkem předvídatelný, jelikož je poučený klamavým trikem, který ve svých detektivkách používal například Raymond Chandler, mimo jiné v románu Dáma v jezeře. Ten druhý naopak překvapivý je, zároveň je však nesmyslně překombinovaný. Věrohodnost celého vyprávění stahuje ke dnu podobně jako betonová tvárnice mrtvolu, kterou Kate potopila do hlubokých jezerních vod.