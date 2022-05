Džungli vystřídá voda. James Cameron vydal trailer z filmu Avatar 2

Režisér James Cameron v pondělí večer zveřejnil teaser trailer ze sci-fi filmu Avatar: The Way of Water. Ten se po 13 letech pokusí navázat na úspěch prvního dílu, jenž celosvětově utržil přes 2,8 miliardy dolarů, v přepočtu 67 miliard korun, a dosud je komerčně nejúspěšnějším hollywoodským snímkem všech dob.

