Dvě pravdy o jedné noci. Realita bývá často komplikovaná, říká režisér série Pět let

Nejméně 15 lidí zahynulo poté, co na lodi s migranty u západních břehů Libye zřejmě propukl požár. Uvedl to v pátek podle agentury AP mluvčí libyjského Červeného půlměsíce. Místní úřady podle mluvčího skupinu informovaly o nálezu těl, které vyplavilo moře. Byla přepravena do nemocnice, aby se zjistila příčina úmrtí.

Neštěstí se odehrálo u západolibyjského města Sabráta, které je hlavním přístavem, odkud se afričtí běženci snaží přes Středozemní moře dostat do Evropy. Na snímcích, které kolují na sociálních sítích, je vidět ohořelý trup lodi s lidskými pozůstatky na skalách u pobřeží.