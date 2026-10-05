Dva filmy podle jeho scénáře byly nominovány na Oscara. Petr Jarchovský slaví 60 let

Český scenárista a dramaturg Petr Jarchovský je znám především jako autor scénářů k filmům režiséra Jana Hřebejka. Ostatně společně vystudovali Akademické gymnázium v Praze a na přelomu 80. a 90. let pak i scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU, kde Jarchovský v současnosti působí také jako pedagog. Je držitelem Českých lvů za scénáře k filmům Musíme si pomáhat a Horem pádem.
Scenáristu Petra Jarchovského, který 6. října oslaví šedesátiny, proslavila spolupráce s režisérem Janem Hřebejkem. Společně natočili divácky úspěšné filmy Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo, Horem pádem, Kráska v nesnázích, Medvídek, U mně dobrý, Kawasakiho růže, Nevinnost, Učitelka či trilogii Zahradnictví.
Za dva z nich (Musíme si pomáhat a Horem pádem) dostal Jarchovský Českého lva, kterého získal i za televizní sérii Vodník v kategorii nejlepší televizní film nebo minisérie. Za několik dalších scénářů byl na Českého lva nominován. Snímky Musíme si pomáhat a Želary, ke kterým Petr Jarchovský psal scénář, byly nominovány za Českou republiku na Oscara. Jeho adaptace novely Mikaëla Olliviera k animovanému filmu Život k sežrání (2024) režisérky Kristiny Dufkové získal Cenu poroty na prestižním festivale v Annecy.
Řada filmových povídek podle jeho scénářů vyšla i knižně. Je také autorem novely přepracované z původního rozhlasového scénáře Olmerka (2025) o zpěvačce Evě Olmerové a prózy Rodinná rada (2026) o dvou bratrech, kteří se musejí domluvit na péči o stárnoucí matku.
Jarchovský vystudoval spolu s Hřebejkem katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU, kde dodnes působí i jako pedagog. Debutoval scénářem jedné z povídek k televiznímu cyklu Velmi uvěřitelné příběhy, který natočil jeho další spolužák Igor Chaun.
Spolu s Hřebejkem napsali v roce 1991 scénář ke komedii Pějme píseň dohola režiséra Ondřeje Trojana. S Trojanem později spolupracoval i na filmech Želary a Občanský průkaz. Je také autorem scénářů úspěšných detektivních sérií v České televizi - Případ pro exorcistu, Pět mrtvých psů, Modré stíny či Vodník.
Řadu scénářů napsal podle knih již zesnulého spisovatele Petra Šabacha, který mu byl inspirací a přítelem. Podle Jarchovského se Šabachem začal spolupracovat po přečtení jeho knihy Jak potopit Austrálii. Vznikly pak snímky Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý nebo Občanský průkaz.
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