Dva bratři, jedna zahrada a nervy na pochodu. Pavlíček točí film Pořezat pár větví

Posekat zahradu, poklidit a pořezat nějaké ty větve. Práce na jeden klidný víkend. Tedy pokud se do ní nepustí dva bratři, z nichž každý má úplně jinou představu o tom, co znamená „pomoct mámě“. Režisér a scenárista Tomáš Pavlíček začal natáčet novou hořkosladkou komedii Pořezat pár větví, v níž se obyčejná rodinná brigáda změní v souboj životních postojů a dlouho nevyřčených křivd.
Snímek vzniká v produkci společnosti Bratři a v koprodukci České televize. Do českých kin jej v roce 2027 uvede Bontonfilm.
O co ve snímku běží? Bratři Pavel (Petr Lněnička) a Milan (Michal Isteník) vyrážejí na venkov pomoct své mámě. Plán nevypadá nijak dramaticky: posekat zahradu, trochu uklidit a samozřejmě pořezat pár větví, které sousedce lezou na pozemek. Jenže přesně u podobných plánů se obvykle ukáže, že rodina je podstatně tvrdší materiál než dřevo.
Zatímco Pavel by se nejraději do práce vrhnul hned, Milan bere tento víkend hlavně jako setkání s rodinou po dlouhé době. Do akce se navíc zapojuje jejich matka (Lenka Termerová) a sousedka Blanka (Tatiana Dyková). Ale starší bratr je starší bratr, i když vám táhne na padesát. Z nevinné víkendové brigády se tak postupně stává menší rodinná katastrofa.
Čím déle jsou všichni spolu, tím je jasnější, že zanedbaná zahrada možná vůbec není to hlavní, co by potřebovalo dát do pořádku. Za komediálními situacemi se totiž skrývá příběh o rodině, ve které se některé věci raději neříkaly nahlas.
Inspiraci našel scenárista a režisér Tomáš Pavlíček ve vlastní rodině: “Základem filmu Pořezat pár větví je pozorování toho, jak se v rodině chová můj tatínek i jak se chovám já sám. Častokrát se snažíme ostatním pomoci, ale místo toho se chováme poněkud neklidně, upjatě či chaoticky. Podle toho jsem začal psát postavu, která sice na ostatní spíše vrčí, ale uvnitř je křehká, citlivá a neskutečně humorná.”
Důležitou roli bude ve filmu hrát nejen rodinný příběh, ale také podzimní venkov, padající listí a hudba Wabiho Daňka.
Tomáš Pavlíček debutoval snímkem Parádně pokecal (2014). Za film Chata na prodej (2018) získal Cenu české filmové kritiky za nejlepší scénář. Podle jeho scénáře vznikl také televizní film Nonstop lahůdky (2019) v režii Jana Hřebejka. Snímek Přišla v noci, který spolurežíroval s Janem Vejnarem, získal Českého lva za nejlepší režii a dvě Ceny české filmové kritiky – za nejlepší režii a film roku 2023.
Ve snímku Pořezat pár větví, který točí v těchto dnech, se rozhodl vyprávět o blízkosti, která se někdy projevuje poněkud nešikovně, o sourozeneckých vztazích i o tom, že začít znovu může být těžší než pokácet strom.
Politická šikana live. Senátní volby: Konec Babišovy magie?
Skončila Babišova politická magie? Speciální vydání podcastu Politická šikana živě k výsledkům druhého kola senátních voleb. Kdo uspěl, kdo dostal od voličů tvrdou lekci a co výsledky vypovídají o kondici vládních stran a opozice? V jaké formě je hnutí ANO a Andrej Babiš? Potvrdí se Starostové jako lídr opozice? Sledujte na Aktuálně.cz, YouTube, nebo sociálních sítích.
Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
Bránil obchod před rabujícím davem. Marný boj "hrdiny z Dragon Ballu" obletěl svět
Místo útěku se postavil do dveří a snažil se zastavit rabující dav. Prodavač Pierre bránil prodejnu videoher Micromania v centru Nice, útočníci ho však srazili a zasáhli do obličeje. Obchod nakonec vyrabovali. Záběry jeho marného boje se rychle rozšířily po internetu.
Volkswagen se opravdu chystá k nečekanému kroku. Řídnoucí nabídku doplní neznámé modely
Když Volkswagen v létě intenzivně řešil svou budoucnost, objevily se i spekulace o možném dovozu v Číně vyráběných modelů do Evropy. Vedení koncernu se nakonec s odbory domluvilo na ozdravném plánu, chuť prodávat čínská auta ale úplně nezmizela. Na pařížském autosalonu to přiznal šéf německé automobilky.
ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.