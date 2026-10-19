Přeskočit na obsah
Benative
19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Dva bratři, jedna zahrada a nervy na pochodu. Pavlíček točí film Pořezat pár větví

Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Posekat zahradu, poklidit a pořezat nějaké ty větve. Práce na jeden klidný víkend. Tedy pokud se do ní nepustí dva bratři, z nichž každý má úplně jinou představu o tom, co znamená „pomoct mámě“. Režisér a scenárista Tomáš Pavlíček začal natáčet novou hořkosladkou komedii Pořezat pár větví, v níž se obyčejná rodinná brigáda změní v souboj životních postojů a dlouho nevyřčených křivd.

Michal Isteník jako Milan, Lenka Termerová coby jeho matka a Tatiana Dyková v roli sousedky Blanky během natáčení filmu Pořezat pár větví.
Michal Isteník jako Milan, Lenka Termerová coby jeho matka a Tatiana Dyková v roli sousedky Blanky během natáčení filmu Pořezat pár větví.Foto: Bontonfilm – Dita Havránková
Reklama

Snímek vzniká v produkci společnosti Bratři a v koprodukci České televize. Do českých kin jej v roce 2027 uvede Bontonfilm.

Video ze zákulisí natáčení filmu Pořezat pár větví. | Video: Bontonfilm

O co ve snímku běží? Bratři Pavel (Petr Lněnička) a Milan (Michal Isteník) vyrážejí na venkov pomoct své mámě. Plán nevypadá nijak dramaticky: posekat zahradu, trochu uklidit a samozřejmě pořezat pár větví, které sousedce lezou na pozemek. Jenže přesně u podobných plánů se obvykle ukáže, že rodina je podstatně tvrdší materiál než dřevo.

Zatímco Pavel by se nejraději do práce vrhnul hned, Milan bere tento víkend hlavně jako setkání s rodinou po dlouhé době. Do akce se navíc zapojuje jejich matka (Lenka Termerová) a sousedka Blanka (Tatiana Dyková). Ale starší bratr je starší bratr, i když vám táhne na padesát. Z nevinné víkendové brigády se tak postupně stává menší rodinná katastrofa.

Tatiana Dyková hraje ve filmu Pořezat pár větví Blanku, sousedku, na jejíž pozemek přečnívají větve rodiny Pavla (Petr Lněnička), Milana (Michal Isteník) a jejich matky (Lenka Termerová).
Filmový štáb v čele se sedícím režisérem Tomášem Pavlíčkem a herci během natáčení filmu Pořezat pár větví.
Petr Lněnička jako Pavel, Lenka Termerová coby jeho matka a Tatiana Dyková v roli sousedky Blanky během natáčení filmu Pořezat pár větví.
Petr Lněnička jako Pavel a Tatiana Dyková v roli sousedky Blanky během natáčení filmu Pořezat pár větví.
Zobrazit
7 fotografií

Čím déle jsou všichni spolu, tím je jasnější, že zanedbaná zahrada možná vůbec není to hlavní, co by potřebovalo dát do pořádku. Za komediálními situacemi se totiž skrývá příběh o rodině, ve které se některé věci raději neříkaly nahlas.

Reklama
Reklama

Inspiraci našel scenárista a režisér Tomáš Pavlíček ve vlastní rodině: “Základem filmu Pořezat pár větví je pozorování toho, jak se v rodině chová můj tatínek i jak se chovám já sám. Častokrát se snažíme ostatním pomoci, ale místo toho se chováme poněkud neklidně, upjatě či chaoticky. Podle toho jsem začal psát postavu, která sice na ostatní spíše vrčí, ale uvnitř je křehká, citlivá a neskutečně humorná.”

Důležitou roli bude ve filmu hrát nejen rodinný příběh, ale také podzimní venkov, padající listí a hudba Wabiho Daňka.

Související

Tomáš Pavlíček debutoval snímkem Parádně pokecal (2014). Za film Chata na prodej (2018) získal Cenu české filmové kritiky za nejlepší scénář. Podle jeho scénáře vznikl také televizní film Nonstop lahůdky (2019) v režii Jana Hřebejka. Snímek Přišla v noci, který spolurežíroval s Janem Vejnarem, získal Českého lva za nejlepší režii a dvě Ceny české filmové kritiky – za nejlepší režii a film roku 2023.

Ve snímku Pořezat pár větví, který točí v těchto dnech, se rozhodl vyprávět o blízkosti, která se někdy projevuje poněkud nešikovně, o sourozeneckých vztazích i o tom, že začít znovu může být těžší než pokácet strom.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Politická Šikana Live!
Politická Šikana Live!
Politická Šikana Live!

Politická šikana live. Senátní volby: Konec Babišovy magie?

Skončila Babišova politická magie? Speciální vydání podcastu Politická šikana živě k výsledkům druhého kola senátních voleb. Kdo uspěl, kdo dostal od voličů tvrdou lekci a co výsledky vypovídají o kondici vládních stran a opozice? V jaké formě je hnutí ANO a Andrej Babiš? Potvrdí se Starostové jako lídr opozice? Sledujte na Aktuálně.cz, YouTube, nebo sociálních sítích.

Po celém světě koncern zaměstnává přes 660 tisíc lidí, z toho 275 tisíc v Německu.
Po celém světě koncern zaměstnává přes 660 tisíc lidí, z toho 275 tisíc v Německu.
Po celém světě koncern zaměstnává přes 660 tisíc lidí, z toho 275 tisíc v Německu.

Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.

Reklama
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik

ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.

Reklama
Reklama
Reklama