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Domácí

Dustin Hoffman v dobré formě. Ve Varech uvedl film Absolvent z roku 1967

ČTK

Dustin Hoffman, který v pátek na karlovarském festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, dnes ve Velkém sálu Thermalu osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro herecký objev roku.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
Druhým dnem pokračoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 4. července 2026. Herec Dustin Hoffman uvedl film Absolvent.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Přitom tuto hlavní roli paradoxně získal po neúspěšném pokusu v konkurzu na úlohu v broadwayském muzikálu The Apple Tree.

Stejně jako při jeho příjezdu na festival i dnes jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Osmaosmdesátiletý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvedl, že festivaly, jako je ten karlovarský, pomáhají podpořit a inspirovat všechny mladé herce a filmaře. V sále ho uvítal dlouhotrvající potlesk vestoje.

Hoffman v pátek převzal Křišťálový glóbus a ještě se po slavnostním ceremoniálu zúčastnil večerní projekce argentinsko-španělského dokumentu Zápas století. Potvrdil tím slova organizátorů festivalu, že je v dobré formě.

"Ta kniha, na jejímž základě vznikl film Absolvent, vznikla v roce 1964 před vietnamskou krizí, která rozdělila Ameriku. Stejně jako je Amerika rozdělená dnes," uvedl Hoffman.

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Ve filmu Absolvent ztvárnil čerstvého bakaláře Benjamina, který se po dokončení studií vrací do rodného domu a zjišťuje, že netuší, co se svým životem. Řeší to vztahem ke dvěma ženám - nejprve k paní Robinsonové, manželce otcova obchodního partnera, a posléze k její dceři Elaine.

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Snímek absolvent se zapsal také do dějin populární hudby, protože v něm zazněly slavné písničky dvojice Simona & Garfunkela jako The Sound(s) of Silence, Scarborough Fair/Canticle, Mrs. Robinson nebo April Come She Will.

Hoffman, známý například i z filmových hitů Malý velký muž nebo Tootsie, prvního Oscara získal za hlavní roli v dramatu Kramerová versus Kramer. Reklamní výtvarník Ted Kramer, kterého opustí manželka, patří do kategorie obyčejných "chlápků ze sousedství". Druhým Oscarem byl oceněn za roli ve snímku Rain Man, kde hrál handicapovaného Raymonda, který se sbližuje se svým pragmatickým bratrem.

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července. Do 11. července v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabídne 37 filmů, z toho 15 debutů. Festival uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních filmů.

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