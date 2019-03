před 37 minutami

Režisér Tim Burton přepracoval animovaný film o létajícím slůněti do dvouhodinové barevné podívané s herci. Jde o alegorii pro vztah Burtona a studia Walta Disneyho, tvrdí kritik Kamil Fila. "Je to totálně umělý film, akorát v něčem realističtější. Burton je ale hyperstylista, všechno je přebarvené do nějakého kýče, byť se s tím kýčem pracuje," říká.