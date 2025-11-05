Film

„Pane bože, my střašně lžeme.“ Do kin míří nezřízená komedie Petra Kolečka Dream Team

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 9 hodinami
Když chcete dítěti splnit životní sen, uděláte cokoliv. Ale když je tím snem účast na paralympiádě v Riu, dost se při tom zapotíte. Zejména, když vám pošahaný soused vnutí naprosto šílený plán. Nejen o tom vypráví nová bláznivá komedie Dream Team. Do kin vstoupí hned po Silvestru, tedy 1. ledna 2026.
Komedie Dream Team vstoupí do kin 1. ledna 2026. | Video: CinemArt

V hlavních rolích se představí Martin Hofmann, Jakub Prachař, Petra Polnišová a Martin Polišenský. Sekundovat jim budou Miroslav Krobot, Sara Sandeva, Radek Lajfr, Robin Ferro a další. Režie se ujal Jonáš Karásek (Invalida, Amnestie), scénář napsal Petr Kolečko a za kamerou stál Martin Žiaran.

Hlavním hrdinou filmu je svérázný basketbalový trenér Marek (Martin Hofmann), který neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon (Martin Polišenský), který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě. Marek, který svého syna miluje, se rozhodne mu jeho přání splnit.

Narazí ovšem na zásadní problém. Nedaří se mu sestavit dostatečně početný tým vhodných hráčů, kteří by zároveň splňovali paralympijské parametry. A tehdy zasáhne jeho soused a neúspěšný divadelní režisér Daniel (Jakub Prachař) s kuriózním plánem: sestavit tým ze zdravých basketbalistů, kteří budou mentální postižení jen předstírat.

Je to sice šíleně neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho Šimon šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců záhy zamíří do Ria. Až pod horkým brazilským sluncem si ovšem Marek uvědomí, do jak velkého průšvihu se řítí a že tuhle "životní zatáčku" půjde vybrat jen velmi těžko.

Snímek Dream Team dle jeho autorů nabídne řadu bláznivých komických situacích, ale taky příběh o osobní cti a síle rodičovské lásky. Tvůrci se inspirovali skutečným příběhem, který se stal na paralympiádě v Sydney v roce 2000.

 
film Film a televize kultura

