Drama z 50. let. Cina ztvárnil herce, který se kvůli kariéře zaprodá StB

Minibus s ruskými a arménskými novináři zasáhla v Náhorním Karabachu dělostřelecká palba. Oznámila to agentura Ria Novosti s tím, že nikdo nebyl zraněn. V dopravním prostředku cestoval podle ní rovněž Američan, kterého agentura označila jako dobrovolníka.

V Karabachu byli už dříve zraněni dva francouzští novináři z listu Le Monde. V noci byli přepraveni ze Stěpanakertu do Jerevanu a podle agentury AFP jsou nyní evakuováni do Francie, kde by letadlo s nimi mělo přistát během pátku.

Boje mezi arménskými a ázerbájdžánskými silami o horskou enklávu Náhorní Karabach pokračují už šestým dnem. Obě strany tvrdí, že nepříteli způsobily značné ztráty. Současné boje jsou označovány za nejtěžší od 90. let minulého století.