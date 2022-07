Draci, monstra a kouzla. Ve filmu Dungeons & Dragons hraje Chris Pine

Teprve před několika lety, kdy dostal nabídku ztvárnit hlavní roli v její filmové adaptaci, americký herec Chris Pine objevil fantasy hru na hrdiny Dungeons & Dragons. Dnes říká, že patří k jeho nejoblíbenějším způsobům, jak trávit volný čas.

Jedenačtyřicetiletý herec známý jako kapitán Kirk z nových Star Treků nebo Jack Ryan ze špionážního akčního filmu Jack Ryan: V utajení to prohlásil na kalifornském setkání fanoušků popkultury Comic-Conu.

Představil na něm chystaný film Dungeons & Dragons, jejž příští rok do kin uvede společnost Paramount Pictures. Ta nově zveřejnila první trailer, v němž dle očekávání figurují v tomto světě neodmyslitelní draci, monstra a kouzla.

"Doufám, že díky tomu filmu se o Dungeons & Dragons dozví víc lidí. Je to hra, kterou by měl na střední škole hrát každý," říká Pine. Podle něj může klidně sblížit i třídní frajírky nebo násilníky. "Zaručuju vám, že díky téhle hře do dvaceti minut zapomenou, do jaké třídy chodí, s kým se kamarádí, nebo kdo jim pije krev," tvrdí herec.

Dungeons & Dragons existuje od 70. let minulého století, v porevolučním Česku inspirovala zdejší obdobu zvanou Dračí doupě. Stejně se jmenovala kritiky odmítnutá adaptace Dungeons & Dragons z roku 2000, ve které účinkoval Jeremy Irons a jež byla natočená v Praze a Kutné Hoře. Tento snímek s rozpočtem 45 milionů dolarů utržil v USA a Kanadě jen 15,3 milionu dolarů.

V posledních letech však hra v USA opět nabyla na popularitě, což deník Los Angeles Times přičítá izolaci během pandemie koronaviru nebo faktu, že Dungeons & Dragons proniklo do populárního sitcomu Teorie velkého třesku či sci-fi hororového seriálu Stranger Things.

Chris Pine, který v posledních letech ztvárnil Stevea Trevora ve dvou filmech o superhrdince Wonder Woman, odstartoval letošní první postpandemický ročník Comic-Conu. Populární setkání fanoušků popkultury a superhrdinů se v San Diegu kvůli pandemii nekonalo dva roky po sobě. Letos potrvá do neděle, pořadatelé očekávají přes 130 tisíc návštěvníků.

Za novým filmem ze světa Dungeons & Dragons stojí scenárista a režisér John Francis Daley. Snažil se, aby snímek vystihl situace, jako když si při této fantasy hře na hrdiny kamarádi vzájemně pomáhají, aby čelili zlu, uvedl. Daley snímek napsal a režíroval s Jonathanem M. Goldsteinem.

Podle serveru Polygon.com film na základě prvního traileru spíš vypadá jako z populárního žánru parťáckých dobrodružství než coby temné fantasy. "Šarmantní zloděj a parta nepravděpodobných dobrodruhů se vydává na epickou cestu, aby znovu našli ukradený starodávný artefakt. Tím si však nadělají nové nepřátele," stojí v anotaci.

Ve filmu, jehož celý název zní Dungeons & Dragons: Čest zlodějů a jejž koprodukoval výrobce hraček Hasbro, dále účinkují Michelle Rodriguezová známá ze série Rychle a zběsile, Regé-Jean Page proslavený seriálem Bridgertonovi nebo populární jedenašedesátiletý Angličan Hugh Grant.

Podle něj má film trochu montypythonovskou náladu, řekl na Comic-Conu, kterého se účastní poprvé. "Zkoušeli jsme se sem dostat s Rozumem a citem, ale odmítli nás," zažertoval Grant v narážce na stejnojmennou romantickou komedii z roku 1995, ve které hrál s Emmou Thompsonovou a Alanem Rickmanem. Comic-Con se věnuje převážně superhrdinským, akčním, sci-fi nebo hororovým filmům, romantické komedie patří do jiného žánru.