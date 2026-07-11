"Doufala jsem, že se sem vrátím." Binocheová ve Varech převzala Křišťálový glóbus

Francouzská herečka Juliette Binocheová na karlovarském festivalu z rukou jeho ředitelů Kryštofa Muchy a Karla Ocha převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Binocheová, která je držitelkou Oscara i francouzského Césara, přiletěla do Karlových Varů 8. července. Festival na její počest do programu zařadil tři filmy - Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás, ve kterých ji diváci mohli vidět.
"Doufala jsem, že se sem vrátím," uvedla se slzami v očích dvaašedesátiletá herečka, která ve své řeči také podpořila země zasažené válkou a násilím, jako jsou Palestina, Libanon a Ukrajina.
Křišťálový glóbus letos obdržel na zahájení karlovarského festivalu americký herec Dustin Hoffman a v jeho průběhu kameraman Robert Richardson.
"Je úžasné tady být a vědět, že tento festival překonává vzestupy i pády po celou dobu našich životů a stále promítá spoustu úžasných filmů," řekla Binocheová na festivalu před představením dokumentárního snímku V nás.
Za intelektuální romantické drama Věrná kopie íránského režiséra Abbase Kiarostamiho získala za rok 2010 cenu v Cannes a stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá, i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996. První velkou roli získala Binocheová ve filmu Schůzka v roce 1985, za nějž získala první nominaci na Césara a stala se jedním z nejsledovanějších mladých talentů Francie.
Roli Terezy ve filmové adaptaci Nesnesitelné lehkosti bytí podle Milana Kundery v roce 1988 natočila jako svůj první anglicky mluvený film. Romantické drama Čokoláda z roku 2000 po boku Johnnyho Deppa jí vyneslo nominaci na Oscara a Zlatý glóbus. Poté se zaměřila na artovou kinematografii. V březnu 2024 byla zvolena prezidentkou Evropské filmové akademie – teprve druhou ženou v historii na tomto postu. Loni byla na filmovém festivalu v Cannes předsedkyní poroty.
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