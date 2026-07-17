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Film

Domov na venkově má zachránit vztah. Jan Hřebejk točí seriál Jobovka

Kultura

Nový osmidílný seriál České televize Jobovka režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Matěje Dadáka nabídne pohled na současný český venkov jako místo, kde se střetávají tradice s modernizací, rodinné vazby s osobními ambicemi a staré křivdy s touhou po novém začátku. Seriál diváci uvidí na ČT1 v roce 2027.

Pavel Kříž a Marika Šoposká v seriálu Jobovka.
Pavel Kříž a Marika Šoposká v seriálu Jobovka. Foto: Česká televize – Zuzana Páchová
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„Jobovka je seriálem o lidech, kteří se snaží začít znovu. O tom, jak těžké je najít své místo ve světě, který se rychle mění, a jak silně nás ovlivňují vztahy, do nichž jsme se narodili nebo které jsme si během života sami vytvořili,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.

Seriál Jobovka režíruje Jan Hřebejk podle scénáře Matěje Dadáka.
Antonie Martinec Formanová v seriálu Jobovka.
Petra Hřebíčková v seriálu Jobovka.
Viktor Tauš v seriálu Jobovka.
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6 fotografií

Seriál vznikl v autentických lokacích západních Čech a v hlavních rolích se objeví Marika Šoposká, Jiří Havelka, Antonie Martinec Formanová, Jiří Schmitzer, Vladimír Kulhavý, Petra Hřebíčková, Pavel Kříž, Tomáš Měcháček či Viktor Tauš.

V centru příběhu stojí rodina Baránkových, která se po životní krizi stěhuje z Prahy do zapadlé vesničky Pleštiny. Sen o novém domově, který měl pomoci zachránit jejich vztah, se však rychle rozplývá. Chalupa vyžaduje razantní rekonstrukci, malý Lojza se v místní škole necítí vůbec dobře a křehkou rovnováhu rodiny ohrožuje i zdejší krasavice Sandra, která neváhá vyjádřit své sympatie a odhalí tak nejcitlivější místo Baránkovic vztahu.

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Vesnice žije vlastním životem a nové příchozí přijímá s podezřením. Významnou roli má v seriálovém příběhu i vlivný rod Jobových, který představuje tradiční mocenské struktury regionu, a také do sebe zahleděný rod Rubášů, který žije minulostí a snahou napravit staré křivdy za každou cenu. Aby Baránkovi obstáli v nových zkouškách, musí především držet při sobě, což ale není vůbec lehké.

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