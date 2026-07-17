Domov na venkově má zachránit vztah. Jan Hřebejk točí seriál Jobovka

Nový osmidílný seriál České televize Jobovka režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Matěje Dadáka nabídne pohled na současný český venkov jako místo, kde se střetávají tradice s modernizací, rodinné vazby s osobními ambicemi a staré křivdy s touhou po novém začátku. Seriál diváci uvidí na ČT1 v roce 2027.
„Jobovka je seriálem o lidech, kteří se snaží začít znovu. O tom, jak těžké je najít své místo ve světě, který se rychle mění, a jak silně nás ovlivňují vztahy, do nichž jsme se narodili nebo které jsme si během života sami vytvořili,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.
Seriál vznikl v autentických lokacích západních Čech a v hlavních rolích se objeví Marika Šoposká, Jiří Havelka, Antonie Martinec Formanová, Jiří Schmitzer, Vladimír Kulhavý, Petra Hřebíčková, Pavel Kříž, Tomáš Měcháček či Viktor Tauš.
V centru příběhu stojí rodina Baránkových, která se po životní krizi stěhuje z Prahy do zapadlé vesničky Pleštiny. Sen o novém domově, který měl pomoci zachránit jejich vztah, se však rychle rozplývá. Chalupa vyžaduje razantní rekonstrukci, malý Lojza se v místní škole necítí vůbec dobře a křehkou rovnováhu rodiny ohrožuje i zdejší krasavice Sandra, která neváhá vyjádřit své sympatie a odhalí tak nejcitlivější místo Baránkovic vztahu.
Vesnice žije vlastním životem a nové příchozí přijímá s podezřením. Významnou roli má v seriálovém příběhu i vlivný rod Jobových, který představuje tradiční mocenské struktury regionu, a také do sebe zahleděný rod Rubášů, který žije minulostí a snahou napravit staré křivdy za každou cenu. Aby Baránkovi obstáli v nových zkouškách, musí především držet při sobě, což ale není vůbec lehké.
Příkaz z vedení ODS. Praha 1 musí z kandidátky vyhodit exstarostu Dvořáka
Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Pokud tak neučiní, má to udělat regionální organizace. Novinářům to v pátek po jednání výkonné rady ODS řekli předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Tomáš Portlík.
V Národním parku Šumava hoří les v obtížně přístupném terénu
V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50krát 50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se požár dál nešíří, informovali na síti X. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Pelé, Maradona, Messi. Všichni nosili desítku, ale právě tahle má hodnotu přes 100 milionů
Číslo 10 už dávno není jen číslem na zádech fotbalisty. Je symbolem geniality, kterou se proslavili Pelé, Maradona i Messi. Právě Pelého legendární dres z finále mistrovství světa 1958 v aukční síni Sotheby’s v pátek změnil majitele za 4,9 milionu dolarů (přes 100 milionů korun) a stal se druhým nejdražším sportovním dresem všech dob.
Firmy dostanou bezplatné povolenky výměnou za investice do dekarbonizace
Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá to z revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1, kterou v pátek představila Evropská komise. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.
Izrael se inspiruje u Trumpa, palestinské vězně budou hlídat krokodýli
Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Informovala o tom v pátek izraelská média. Podle nich nižší ochrana vychází vstříc nápadu ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira, aby krokodýlové hlídali vnější perimetr věznic, kde jsou drženi palestinští vězni.