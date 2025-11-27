Film

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 3 hodinami
Kdo byl muž, kterému Karlovy Vary vděčí za svou světovou proslulost? Příběh lékaře, vědce a velkého vizionáře, jehož odvaha proměnila Karlovy Vary ve světoznámé lázně, přinese dokumentární film David Becher – Hippokrates Karlových Varů. Poutavé vyprávění o nejvýznamnějším karlovarském rodákovi uvede program ČT2 v úterý 2. prosince ve 20:55.
Z dokumentu David Becher - Hippokrates Karlových Varů, který ČT uvede 2. prosince.
Z dokumentu David Becher - Hippokrates Karlových Varů, který ČT uvede 2. prosince. | Foto: Česká televize

Film režiséra Víta Bělohradského, kterým provází herec Jiří Dvořák, mapuje životní cestu Davida Bechera (1725-1792) od dětství stráveného v těsné blízkosti vřídla přes studia v Praze a Vídni, až po jeho revoluční práci v lázeňské medicíně. Diváci se dozvědí, jak syn obchodníka změnil osud celého města - nejprve jako lékař, který vědecky popsal složení minerálních pramenů a zásadně proměnil přístup k lázeňské léčbě, a později jako vizionář, jenž stál za výrobou a vývozem vřídelní soli či za vznikem karlovarského divadla.

"Objevil jsem pro sebe i pro diváky unikátní osobnost města Karlovy Vary," říká režisér a spoluscenárista dokumentu Vít Bělohradský a doplňuje: "Snažili jsme se o historickou přesnost, prohledávali jsme archivy a hledali stopy po Davidu Becherovi. Z ohromného množství informací jsme chtěli do vyprávění vybrat to nejdůležitější."

Film citlivě kombinuje atmosférické záběry současných Karlových Varů s autentickými dobovými materiály a inscenovanými oživlými obrazy, natočenými v historických interiérech s dobovými kostýmy. K tématu v dokumentu promlouvají renomovaní odborníci včetně historika Milana Augustina z oblastního archivu, kteří divákům zprostředkují unikátní archivní dokumenty z Becherovy doby.

"Když se řekne Becher, většina si vybaví nápoj, ale jen málokdo jméno Davida Bechera, který pro město udělal neuvěřitelně moc," uvádí herec a průvodce pořadem Jiří Dvořák a dodává: "V takovýchto projektech, které mě velmi baví, se člověk dozví zajímavé věci, ke kterým jinak nemá přístup, a setká se se zajímavými lidmi."

Snímek odkrývá i dramatické momenty Becherova života - spory s karlovarskými měšťany, kteří v něm viděli hrozbu pro město, osobní tragédie i jeho pevnou víru v pokrok. Ukazuje, jak jeho metody položily základy moderní balneologie a proč právě jemu vděčíme za podobu lázeňských kolonád, které dnes obdivují návštěvníci z celého světa.

 
