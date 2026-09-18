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Film

Dokument Ester Geislerové Dvě deci tuše bude soutěžit na festivalu ve Varšavě

ČTK
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Snímek režisérky Ester Geislerové Dvě deci tuše byl vybrán do soutěže na 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu ve Varšavě. Film, v němž sestry Anna a Ester Geislerovy skládají ze vzpomínek a archivních záběrů portrét svého otce, uznávaného japanologa Petra Geislera, bude soutěžit v sekci dokumentárních snímků. Festival se koná od 9. do 18. října.

Japanolog a výtvarník Petr Geisler v dokumentu Dvě deci tuše (2026).
Japanolog a výtvarník Petr Geisler v dokumentu Dvě deci tuše (2026).Foto: Aerofilms
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Film Dvě deci tuše měl světovou premiéru v sekci Zvláštní uvedení na letošním 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.

"Ester Geislerové se podařilo vystihnout otcovu výjimečnost v tuzemském kontextu, nejen kulturním, konce 20. století, aniž by však ztratila z výrazného zřetele rovinu intimní, rodinnou, radostnou i bolestivou. Pomocí fotografií, domácích videí, dopisů či vzpomínek komponuje obraz nesmírně vzdělaného, originálního šarméra, který byl i pro své nejbližší záhadně unikavý," uvedl umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.

"Pozná-li se kvalita biografického dokumentárního filmu podle toho, že v divákovi, který portrétovaného dosud neznal, vyvolá touhu se s onou osobou setkat, strávit čas v jejím 'magnetickém poli', pak jsou Dvě deci tuše filmem zdařilým," dodal.

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Japanolog, kaligraf a novinář Geisler v 80. letech působil v Japonsku a jako první v Československu se věnoval japonské kaligrafii.

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Herečka a výtvarná umělkyně Ester Geislerová vystudovala Střední školu Václava Hollara v Praze v oboru Propagační grafika a Akademii výtvarných umění v Praze obor Nová Média II. Je hlavní tváří projektu Terapie sdílením. Zábavnou formou ukazuje, jak se vypořádat s komunikačními problémy. Věnuje se vizuálnímu umění v podobě videoinstalací.

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