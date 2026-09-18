Dokument Ester Geislerové Dvě deci tuše bude soutěžit na festivalu ve Varšavě

Snímek režisérky Ester Geislerové Dvě deci tuše byl vybrán do soutěže na 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu ve Varšavě. Film, v němž sestry Anna a Ester Geislerovy skládají ze vzpomínek a archivních záběrů portrét svého otce, uznávaného japanologa Petra Geislera, bude soutěžit v sekci dokumentárních snímků. Festival se koná od 9. do 18. října.
Film Dvě deci tuše měl světovou premiéru v sekci Zvláštní uvedení na letošním 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
"Ester Geislerové se podařilo vystihnout otcovu výjimečnost v tuzemském kontextu, nejen kulturním, konce 20. století, aniž by však ztratila z výrazného zřetele rovinu intimní, rodinnou, radostnou i bolestivou. Pomocí fotografií, domácích videí, dopisů či vzpomínek komponuje obraz nesmírně vzdělaného, originálního šarméra, který byl i pro své nejbližší záhadně unikavý," uvedl umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.
"Pozná-li se kvalita biografického dokumentárního filmu podle toho, že v divákovi, který portrétovaného dosud neznal, vyvolá touhu se s onou osobou setkat, strávit čas v jejím 'magnetickém poli', pak jsou Dvě deci tuše filmem zdařilým," dodal.
Japanolog, kaligraf a novinář Geisler v 80. letech působil v Japonsku a jako první v Československu se věnoval japonské kaligrafii.
Herečka a výtvarná umělkyně Ester Geislerová vystudovala Střední školu Václava Hollara v Praze v oboru Propagační grafika a Akademii výtvarných umění v Praze obor Nová Média II. Je hlavní tváří projektu Terapie sdílením. Zábavnou formou ukazuje, jak se vypořádat s komunikačními problémy. Věnuje se vizuálnímu umění v podobě videoinstalací.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.