Video: Doctor Strange se ukázal v traileru na pokračování Thora

Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange

V japonské verzi traileru k novému dílu Thora s podtitulem Ragnarok se na krátkou chvíli objeví i Doctor Strange v podání Benedicta Cumberbatche. Thorovi sdělí, že ho v budoucnosti čeká velká změna, a dodá: "Budoucnost má pro tebe strašlivé plány, příteli." Severský bůh v podání Chrise Hemswortha však sebevědomě odpoví, že je to právě on, kdo má pro budoucnost strašlivé plány. Čeká ho však nelehký úkol zachránit svůj domovský Asgard. Jako pomocníky si zvolí Hulka (Mark Ruffalo) a Lokiho (Tom Hiddleston). Třetí díl Thora režíruje Novozélanďan Taika Waititi, který za sebou má dramedii Hon na pačlověky (2016). Thor: Ragnarok dorazí do českých kin 26. října.

