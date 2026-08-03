Do Prahy přijede herec Dolph Lundgren. Za foto s ním zaplatíte téměř 5 000 korun

Švédsko-americký herec Dolph Lundgren bude 12. prosince v Praze hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností ve Slovanském domě v sále Empire Hall bude 50. výročí čtvrtého pokračování filmové série Rocky.
Pořadatelé chtějí v případě Lundgrena známého z mnoha akčních rolí vyzdvihnout i jeho vzdělání a složitý osud. Novináře o tom informovali Jitka a Petr Větrovští z pořádající agentury VDN Promo.
"Dolph Lundgren je ikonický herec zejména z 80. a 90. let. Lidé znají jeho nejslavnější role ve filmech jako Rocky IV, Univerzální voják, Postradatelní a tak dále, ale paradoxem je, že on svůj největší boj často sváděl mimo kameru. Je to člověk, který prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je mimořádně nadaný s IQ přesahujícím hodnotu 160, vystudoval nejprestižnější švédské a australské matematicko- chemické univerzity, umí šest světových jazyků. A když mu lékaři řekli, že má poslední rok a půl života, tak porazil po osmi letech boje i rakovinu. Takže je to mimořádně silný a inspirující člověk," řekl Větrovský.
Vstupenky do sálu s kapacitou 400 míst stojí od 1490 korun, za společnou fotografii zaplatí zájemci 4999 korun.
Za rychlým domluvením návštěvy Lundgrena stojí Patrick Knapp-Schwarzenegger, synovec Arnolda Schwarzeneggera a advokát předních herců.
Osmašedesátiletý Lundgren je známý ze snímků Rudý škorpion, Rocky IV, Kamufláž, Zúčtování v Malém Tokiu nebo Johnny Mnemonic. Objevil se i v sérii Postradatelní, kde se sešel s dalšími známými hvězdami akčních filmů jako jsou Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme a další. Lundgren točí i vlastní filmy. Režíroval a podílel se na scénáři akčních thrillerů Krvavá pomsta, Zemřít je snadné či Policajt na útěku.
Ve filmech většinou dostává role, ve kterých může uplatnit bojové umění. Je držitelem černého pásku v karate. Rodák ze Stockholmu pracoval také jako model.
V rámci předešlé série Noc s legendou se zájemci v minulých letech mohli potkat s americkým boxerem Mikem Tysonem, finským pilotem formule 1 Mikou Häkkinenem, belgickým bojovníkem a hercem Jeanem-Claudem Van Dammem nebo zpěvačkou Martou Kubišovou.
Zatím poslední Noc s legendou se uskutečnila letos 18. června v Paláci Žofín v Praze s Arnoldem Schwarzeneggerem. Loni v listopadu měl být hostem akce herec Chuck Norris, návštěvu však odvolal. Letos v březnu hlavní představitel seriálu Walker, Texas Ranger zemřel.
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