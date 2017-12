V Americe mají premiéru Hvězdné války: Poslední z Jediů. Jsou nejdelší ze všech dílů

před 4 minutami

V Los Angeles mají dnes premiéru osmé Hvězdné války: Poslední z Jediů. Z ukázek je možné vyvodit, že se snímek bude věnovat postavě Rey, která už v sedmém dílu z roku 2015 Síla se probouzí patřila k těm hlavním. Do České republiky se film dostane 14. prosince.

Dnešní světovou premiérou v Los Angeles vstupuje do kin další díl hvězdné ságy Star Wars: Poslední z Jediů. Nový film s pořadovým číslem 8 je se stopáží 152 minut vůbec nejdelším z celé hvězdné série.

Délka napoprvé zaskočila i Marka Hamilla, který ztvárnil Luka Skywalkera. "Dobrou zprávou je, že jsem to viděl. A je to jako (gangsterka) Kmotr. Nezdá se to tak dlouhé," řekl Hamill v rozhovoru pro Vanity Fair.

Postava Rey je často v diskusích zmiňována jako možný šedý Jedi, který kráčí mezi světlou a temnou stranou Síly. Tento názor podporuje i filmový plakát, na němž jsou obličeje Skywalkera a přívržence temné strany Kylo Rena, jehož rodiče jsou Han Solo a princezna Leia. Skywalkera a Rena odděluje paprsek světelného meče, který drží v ruce právě Rey.

Mnoho otázek vyvolal i název podtitulu Poslední z Jediů. V neanglických překladech je zřejmé, že řeč je o více Jediech, a ne jen o jednom posledním, což z anglické verze The Last Jedi jasné nebylo. "S ohledem na překlady se zdá pravděpodobné, že to je odkaz na více lidí," napsal magazín Time o významu podtitulu.

Po sobotní premiéře v USA si fanoušci jiných zemí budou muset na uvedení snímku do kin ještě několik dní počkat. V České republice se bude film poprvé promítat 14. prosince.

Některá tuzemská kina nový díl promítnou společně s tím předchozím. Filmové nadšence v takovém případě čeká čtyřapůlhodinový galaktický maraton.