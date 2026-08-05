Přeskočit na obsah
Benative
5. 8. Kristián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Do kin se chystá komedie z české vesnice. Tvůrci avizují nové Slunce, seno, jahody

ČTK,Kultura

V komedii Proč bychom se nezabili režiséra Tomáše Svobody se jako Romeo a Julie české vesnice představí Nelly Řehořová a Petr Uhlík. Její děj se odehrává v Rozumově – vesnici, kde se sousedské naschvály dědí z generace na generaci a láska musí překonávat staré křivdy. V kinech se film objeví od 24. září.

V komedii Proč bychom se nezabili (2026) se Petr Uhlík jako Karel a Nelly Řehořová coby Marie navzdory sporům svých otců tajně milují.
V komedii Proč bychom se nezabili (2026) se Petr Uhlík jako Karel a Nelly Řehořová coby Marie navzdory sporům svých otců tajně milují.Foto: Falcon
Reklama

Film podle režiséra a scenáristy Svobody sází na humor vycházející z charakterů postav, generačních střetů i typicky české schopnosti proměnit každou drobnost v celonárodní problém. Zároveň reflektuje současnost – svět sociálních sítí, influencerů, reality show i střet mezi těmi, kteří chtějí odejít do města, a těmi, kteří věří, že venkov má stále co nabídnout. Tvůrci ve středu představili první trailer.

Trailer k filmu Proč bychom se nezabili | Video: Falcon

"Česká vesnická komedie má hluboké kořeny a my jsme chtěli navázat na to nejlepší z této tradice. Zároveň jsme ale příběh zasadili do současnosti, protože dnešní venkov je úplně jiný než před 30 lety. Stále tu však fungují stejné lidské vztahy, sousedské rivality i schopnost dělat si legraci sami ze sebe," uvedl režisér.

Vedle mladší generace hrdinů diváci uvidí zkušené komediální tváře, jako jsou David Novotný, Vasil Fridrich, Jiří Lábus, Michal Isteník, Albert Čuba, Tomáš Měcháček, Sarah Arató, Anna Marie Kupcová, Štěpán Kozub, Jana Stryková, Bibiana Ondrejková nebo Jiří Maryško.

David Novotný jako otec Průša a Jiří Lábus coby starosta v komedii Proč bychom se nezabili (2026).
Václav Šanda a Štěpán Kozub jako excentrický švédský metalista v komedii Proč bychom se nezabili (2026).
Tomáš Měcháček a Petr Uhlík v komedii Proč bychom se nezabili (2026).
Michal Isteník jako hospodský v komedii Proč bychom se nezabili (2026).
Zobrazit
10 fotografií

Komedie Proč bychom se nezabili navazuje na tradici oblíbených českých komedií Slunce, seno, jahody, Vesničko má středisková nebo Na samotě u lesa. Objevují se v ní svérázné postavy, osobitý humor, nekonečné sousedské spory i svět, kde se všichni znají až příliš dobře.

Reklama
Reklama

Tomáš Svoboda je český dramatik, scenárista, překladatel, divadelní a filmový režisér. Studoval divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 2002 absolvoval divadelní režii na brněnské JAMU. Po absolutoriu působil jako umělecký šéf Loutkového studia Nítě Západočeského divadla v Chebu, později v pražském Divadle Rokoko a v Městském divadle Kladno. Pracuje jako host pravidelně na řadě domácích i zahraničních scén. Ve filmové režii debutoval v roce 2014 komedií Hodinový manžel.

Související

Komediální žánr je v českých kinech velmi žádaný. V roce 2022 komedie Vyšehrad: Fylm, která navazuje na internetový seriál z roku 2016 s Jakubem Štáfkem v hlavní roli, vydělala přes 108 milionů korun a zaznamenala 692 000 diváků. Komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel před pěti lety vidělo téměř 600 000 lidí a vydělala bezmála 93 milionů Kč. V současné době patří k nejnavštěvovanějším filmům české komedie Dovolená v Českém ráji, Bardotky, Po večerce, Pět švestek a Někdo to rád v Plzni.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Matthew Caruana Galizia
Matthew Caruana Galizia
Matthew Caruana Galizia

„Otevřel se portál do pekla.“ Syn promluvil o vraždě novinářky, řešila obří korupci

V říjnu 2017 otřásl Maltou výbuch nástražné výbušniny v autě novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Nyní, v probíhajícím soudním procesu s jedním z nejbohatších Malťanů Yorgenem Fenechem, stanul před porotou klíčový svědek – novinářčin syn Matthew. Ten popsal nejen okamžiky tragédie, ale především pozadí investigace, kvůli níž jeho matka zemřela.

Russian missile attack in Odesa
Russian missile attack in Odesa
Russian missile attack in Odesa

ŽIVĚ Po ruských útocích na Kyjev je nejméně 15 mrtvých a desítky zraněných

Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. V brovarském okresu bylo zabito devět lidí, v Buče čtyři lidé a jeden člověk ve fastivském okrese, uvedl na platformě telegram šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. V Kyjevě zahynula jedna žena, uvedly podle agentury AFP již dříve kyjevské úřady.

Zákazníci restaurací McDonald's podle provozního a franšízového ředitele Jaroslava Sedláčka stále více vyhledávají novinky a limitované nabídky, zároveň ale zůstávají věrní produktům, které znají řadu let.
Zákazníci restaurací McDonald's podle provozního a franšízového ředitele Jaroslava Sedláčka stále více vyhledávají novinky a limitované nabídky, zároveň ale zůstávají věrní produktům, které znají řadu let.
Zákazníci restaurací McDonald's podle provozního a franšízového ředitele Jaroslava Sedláčka stále více vyhledávají novinky a limitované nabídky, zároveň ale zůstávají věrní produktům, které znají řadu let.
BeNative – partnerský obsah

Kvalita už není výhoda, ale základ. Česká gastro scéna udělala obrovský skok, říká provozní ředitel McDonald's

Česká gastronomie prochází výraznou proměnou a kvalita už dnes není konkurenční výhodou, ale nutným standardem. „Tyto standardy přitom nevznikly jako reakce na měnící se požadavky trhu, ale jsou pevnou součástí naší interní kultury a každodenního fungování,“ říká ve Spotlightu Aktuálně.cz Jaroslav Sedláček, provozní a franšízový ředitel McDonald's pro Česko a Slovensko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama