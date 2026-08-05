Do kin se chystá komedie z české vesnice. Tvůrci avizují nové Slunce, seno, jahody

V komedii Proč bychom se nezabili režiséra Tomáše Svobody se jako Romeo a Julie české vesnice představí Nelly Řehořová a Petr Uhlík. Její děj se odehrává v Rozumově – vesnici, kde se sousedské naschvály dědí z generace na generaci a láska musí překonávat staré křivdy. V kinech se film objeví od 24. září.
Film podle režiséra a scenáristy Svobody sází na humor vycházející z charakterů postav, generačních střetů i typicky české schopnosti proměnit každou drobnost v celonárodní problém. Zároveň reflektuje současnost – svět sociálních sítí, influencerů, reality show i střet mezi těmi, kteří chtějí odejít do města, a těmi, kteří věří, že venkov má stále co nabídnout. Tvůrci ve středu představili první trailer.
"Česká vesnická komedie má hluboké kořeny a my jsme chtěli navázat na to nejlepší z této tradice. Zároveň jsme ale příběh zasadili do současnosti, protože dnešní venkov je úplně jiný než před 30 lety. Stále tu však fungují stejné lidské vztahy, sousedské rivality i schopnost dělat si legraci sami ze sebe," uvedl režisér.
Vedle mladší generace hrdinů diváci uvidí zkušené komediální tváře, jako jsou David Novotný, Vasil Fridrich, Jiří Lábus, Michal Isteník, Albert Čuba, Tomáš Měcháček, Sarah Arató, Anna Marie Kupcová, Štěpán Kozub, Jana Stryková, Bibiana Ondrejková nebo Jiří Maryško.
Komedie Proč bychom se nezabili navazuje na tradici oblíbených českých komedií Slunce, seno, jahody, Vesničko má středisková nebo Na samotě u lesa. Objevují se v ní svérázné postavy, osobitý humor, nekonečné sousedské spory i svět, kde se všichni znají až příliš dobře.
Tomáš Svoboda je český dramatik, scenárista, překladatel, divadelní a filmový režisér. Studoval divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 2002 absolvoval divadelní režii na brněnské JAMU. Po absolutoriu působil jako umělecký šéf Loutkového studia Nítě Západočeského divadla v Chebu, později v pražském Divadle Rokoko a v Městském divadle Kladno. Pracuje jako host pravidelně na řadě domácích i zahraničních scén. Ve filmové režii debutoval v roce 2014 komedií Hodinový manžel.
Komediální žánr je v českých kinech velmi žádaný. V roce 2022 komedie Vyšehrad: Fylm, která navazuje na internetový seriál z roku 2016 s Jakubem Štáfkem v hlavní roli, vydělala přes 108 milionů korun a zaznamenala 692 000 diváků. Komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel před pěti lety vidělo téměř 600 000 lidí a vydělala bezmála 93 milionů Kč. V současné době patří k nejnavštěvovanějším filmům české komedie Dovolená v Českém ráji, Bardotky, Po večerce, Pět švestek a Někdo to rád v Plzni.
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