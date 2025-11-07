Co se stane v lázních, zůstane v lázních? Do kin se chystá nová česká komedie Šviháci

Trojice kamarádů-muzikantů (Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a Daniel Fischer) každoročně tráví pracovní pobyt v piešťanských lázních. I tentokrát to měla být jen další pánská jízda a všechno by šlo podle plánu, kdyby se najednou neprovalilo, že jeden z nich má v lázních sedmiletého utajeného syna Lea (Emanuel Bugala), o kterého se musí postarat. Z lázeňských šviháků se tak náhle stávají tátové na plný úvazek.
"S Tomášem a Danielem bylo natáčení skvělé. Myslím, že jsme si i lidsky padli do noty. A dokážu si představit, že bychom spolu doopravdy měli kapelu, a už teď vidím, jak vyprodáváme třeba Strahov." Tak komentuje natáčení filmu herec Martin Pechlát, který se zároveň netají tím, že na žádný hudební nástroj hrát neumí. Muzikantskou pověst tak zachraňoval herec Daniel Fischer, který vystupuje s Orchestrem Jeana Valjeana.
V rolích manželek hlavních hrdinů se představí Erika Stárková a Jitka Schneiderová. Sabina Remundová si pak zahrála kamarádku, na niž je spoleh v každé situaci, a Regina Rázlová zase všímavou sousedku, které nic neunikne. Ve filmu se objeví také Helena Vondráčková se svým hitem Dlouhá noc.
"Ve Švihácích jsem chtěl zachytit situace, které všichni dobře známe z vlastních životů. Často absurdní, ale o to pravdivější. Film vypráví o síle rodiny a přátelství, které obstojí i v těžkých chvílích. O odvaze postavit se pravdě, ať to stojí, co to stojí," shrnuje režisér a zároveň spoluscenárista snímku Braňo Mišík.