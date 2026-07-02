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Film

Do Karlových Varů dorazila první zahraniční hvězda, americký herec Jesse Eisenberg

ČTK

Americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg přijel ve čtvrtek na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde se v pátek zúčastní slavnostního zahájení. O den později osobně uvede film Dvojník, hravou adaptaci stejnojmenné novely Fjodora Michajloviče Dostojevského, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli.

"Minions & Monsters" premiere in Los Angeles
Herec Jesse Eisenberg se ještě před pár dny účastnil premiéry filmu Mimoni a monstra v Los Angeles, ve čtvrtek 2. července pak dorazil na karlovarský filmový festival.Foto: REUTERS – Lauren Justice
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Při té příležitosti ve Velkém sále hotelu Thermal převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Pořadatelé 60. ročníku karlovarského festivalu to oznámili na sociální síti X.

Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. O necelých deset let později dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť.

Druhou oscarovou nominaci dostal za film, který natočil jako režisér, tragikomedii o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance. Známost mu přinesly i snímky jako Zombieland nebo Podfukáři či spolupráce s Woody Allenem. Byl také jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.

Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží také slovenská herečka Magda Vášáryová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký herec Jeffrey Wright.

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Na slavnostním zahájení festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.

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Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisérka z Barmy Pchjo Pchjo Aun.

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