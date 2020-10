Disney přesouvá další film na síť. Po Mulan tam bude mít premiéru Duše od Pixaru

Nový animovaný film od studia Pixar nazvaný Duše, který měl v listopadu přijít do kin, nakonec bude k vidění on-line na streamovací službě Disney+. Firma ho zveřejní na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince.

Duše se tak do kin dostane jen na těch trzích, kde videotéka Disney+ zatím nefunguje. To by měl být i případ Česka, zdejší distribuční společnost Falcon premiéru původně stanovila na 19. listopad. Od pondělí však z nařízení vlády musejí zavřít kina a není jasné, zda bude opatření vzhledem k rostoucímu počtu nakažených koronavirem platit jen avizovaných 14 dnů.

Film vypráví o středoškolském učiteli hudby, jehož duše se oddělí od těla. Režíroval jej Pete Docter, šéf tvůrčího obsahu Pixaru podepsaný pod snímky V hlavě, Vzhůru do oblak nebo Příšerky s.r.o. Původně měla mít Duše světovou premiéru na jarním festivalu v Cannes, ten se však kvůli koronaviru nekonal.

Walt Disney Company letos kvůli pandemii, která ve velkých amerických městech jako New Yorku, Los Angeles nebo San Francisku uzavřela kina, testuje nové distribuční modely. Cílem je získat co nejvíc platících zákazníků videotéky Disney+, jež už má celosvětově přes 60 milionů uživatelů.

"Za posledních šest měsíců pandemie na trhu vytvořila podmínky, které jsou v mnoha ohledech složité, zároveň ale poskytují příležitost inovovat stávající distribuční model," vysvětluje mluvčí Disneyho.

Stejně jako Duši už firma jen na Disney+ uvedla film Artemis Fowl, muzikál Hamilton a začátkem září historický epos Mulan. Ten se ve většině zemí včetně USA do kin nedostal vůbec, zatímco čeští diváci ho v biografech jako jedni z mála mohli vidět.

Uživatelé Disney+ museli za zhlédnutí Mulan jednorázově zaplatit dalších 30 dolarů, tedy zhruba 685 korun. Samotné předplatné Disney+ stojí v přepočtu 160 korun měsíčně. V případě Duše však firma žádný extra poplatek účtovat nebude.

Podle agentury AP byla Duše jedním z posledních očekávaných titulů letošního podzimu, od nichž si kinaři slibovali návrat lidí do biografů. Už dříve studia odložila bondovku Není čas zemřít, sci-fi Duna, novou verzi muzikálu West Side Story od režiséra Stevena Spielberga nebo akční Black Widow se Scarlett Johanssonovou v hlavní roli.

Společnost Walt Disney Company kvůli pandemii koronaviru propouští 28 tisíc zaměstnanců, nejvíc v zábavních parcích v amerických státech Kalifornii a Floridě. Aktivistický investor a miliardář Daniel Loeb, zakladatel hedgeového fondu Third Point, nejnověji vyzval ředitele Disneyho Boba Chapeka, aby firma letos nevyplácela dividendu akcionářům a místo toho zdvojnásobila rozpočet na digitální obsah.