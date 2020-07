Mulan, Avatar, Top Gun 2. Hollywoodská studia odkládají premiéry dalších filmů

Walt Disney Company na neurčito odložila premiéru svého očekávaného akčního hraného filmu Mulan. Je to rána pro provozovatele kin, kteří doufali, že velkorozpočtovým snímkem přilákají diváky poprvé od chvíle, kdy propukla pandemie koronaviru. Odklady hlásí i další hollywoodská studia.

Paramount Pictures v pátek ráno oznámily, že pokračování Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem v hlavní roli bude mít premiéru až 2. července 2021. Dosud se počítalo s tím, že snímek s rozpočtem přes 150 milionů dolarů vstoupí do kin krátce před letošním Štědrým dnem.

Mulan měla být v kinech od března, od té doby se datum premiéry několikrát posouvalo, protože velká část biografů v USA zůstává zavřená. Zatím naposledy Disney stanovil premiéru na 21. srpna.

Walt Disney Company odkládá i pokračování dvou svých největších sérií Avatar a Star Wars. Druhý díl Avatara tak vstoupí do kin v prosinci 2022, blíže neupřesněné nové celovečerní Hvězdné války pak v prosinci 2023.

"Ukázalo se, že když jde o premiéry filmů v celosvětové zdravotní krizi, nic není vytesané do kamene," uvedl mluvčí Disneyho. "V tuto chvíli tak odkládáme naše plány na uvedení Mulan, abychom přehodnotili, jak co nejefektivněji dostat tento snímek k divákům po celém světě."

Podle serveru Variety.com dále Disney na neurčito odsouvá novinku režiséra Wese Andersona nazvanou Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun. Další titul tohoto studia, horor Paroží produkovaný Guillerem del Torem, se do kin dostane až v únoru 2021, historický The Last Duel režiséra Ridleyho Scotta s herci Adamem Driverem, Mattem Damonem a Benem Affleckem pak v říjnu 2021.

K podobnému kroku se již začátkem týdne odhodlalo studio Warner Bros., které poněkolikáté odložilo očekávaný thriller režiséra Christophera Nolana nazvaný Tenet. Ten byl právě s Mulan považován za dva nejočekávanější letní hollywoodské hity, jejichž tržby by mohly zachránit jindy lukrativní sezonu.

Paramount rovněž pozdrží pokračování hororu Tiché místo: Část II režiséra a scenáristy Johna Krasinského, který ztvární hlavní roli po boku Emily Bluntové. Místo letošního září bude mít premiéru 23. srpna 2021.

"Hluboce věříme, že nejlepším způsobem, jak vidět film, je vidět ho v kině," vysvětlují prezident americké distribuce Paramountu Chris Aronson a šéf mezinárodní distribuce Mark Viane. "Zůstáváme věrni zážitku ze sledování filmu na velkém plátně a jsme si jisti, že až nastane správný čas, lidé po celém světě si naše díla opět užijí v kinech," dodávají.

Řetězce amerických kin AMC a Cineworld tento čtvrtek odložily znovuotevření svých poboček. Původně jej plánovaly na konec července, teď to vypadá, že se znovu začne promítat nejdříve v půlce srpna.

Ve Spojených státech se koronavirem nakazilo již více než čtyři miliony lidí, 144 tisíc jich zemřelo a desátým dnem přibývá přes 60 tisíc nakažených denně.